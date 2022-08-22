У Північній Македонії налагодять виробництво недорогих електромобілів — Finance.ua
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У Північній Македонії налагодять виробництво недорогих електромобілів

Технології&Авто
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У Північній Македонії налагодять виробництво недорогих електромобілів
У Північній Македонії налагодять виробництво недорогих електромобілів, Фото: E.Go
У Північній Македонії вперше в історії з’явиться автозавод. У місті Тетово будується підприємство для випуску компактних електрокарів e.GO Life.
Про це повідомляє македонська агенція MIA.
Електромобіль створений німецьким стартапом e.Go Mobile та у Німеччині випускається з 2019 року. Проте підприємство не справляється із замовленнями, а тому вирішено збудувати додатковий завод. На македонській фабриці збиранням авто займатимуться 900 осіб.
Фото: E.Go
Фото: E.Go
Електрокар e.Go Life — компактний чотиримісний міський хетчбек довжиною всього 3,3 м та шириною 1,7 м. Базовий варіант коштує близько 16 тисяч євро. В авто дизайн з круглими діодними фарами. Поряд зі стандартною версією запропонований дорожчий варіант підвищеної прохідності E.Go e.wave X.
У салоні встановлено невелику цифрову панель приладів, а в топовій версії її замінює великий 23-дюймовий дисплей. Задні сидіння розраховані на дітей, а якщо їх скласти, обсяг багажника зросте з 300 до 1120 л. Комплектація e.Go Life — досить багата. Бюджетна модель отримала клімат-контроль, парктронік, підігрів сидінь, датчики дощу та світла.
Фото: E.Go
Фото: E.Go
Силова установка e.Go Life розроблена фахівцями Bosch. Запропоновано версії моделі потужністю 77 і 109 к. с. із запасом ходу від 125 до 240 км.
За матеріалами:
Фокус
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