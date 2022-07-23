У Південній Кореї відклали запровадження податку на криптовалюти до 2025 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Південній Кореї відклали запровадження податку на криптовалюти до 2025 року

Фінтех і Картки
807
У Південній Кореї відклали запровадження податку на криптовалюти до 2025 року
У Південній Кореї відклали запровадження податку на криптовалюти до 2025 року
В уряді Південної Кореї повідомили про перенесення дати запуску програми з оподаткування криптовалютної сфери з 2023 року на 2025 рік.
Згідно з планом податкової реформи, чиновники мають намір оподатковувати доходи від віртуальних активів, а також доходи від передачі або надання у тимчасове користування віртуальних активів.

Litecoin: старт, наші дні, перспективи 🧐

Раніше південнокорейський прихильник блокчейну Гарольд Кім повідомив CoinDesk, що пороговий рівень податків, які планується стягувати з доходів місцевих бірж, досить високий і тому може несправедливо вдарити по дрібних криптоінвесторів.
Раніше, у грудні, влада Південної Кореї відклала плани з оподаткування віртуальних активів до 2023 року.
До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.
Почати заробляти на Coinbase
За матеріалами:
cryptomisto
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.