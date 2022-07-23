У Південній Кореї відклали запровадження податку на криптовалюти до 2025 року — Finance.ua

У Південній Кореї відклали запровадження податку на криптовалюти до 2025 року Вчора 06:21 — Фінтех і Картки

У Південній Кореї відклали запровадження податку на криптовалюти до 2025 року

В уряді Південної Кореї повідомили про перенесення дати запуску програми з оподаткування криптовалютної сфери з 2023 року на 2025 рік.

Згідно з планом податкової реформи, чиновники мають намір оподатковувати доходи від віртуальних активів, а також доходи від передачі або надання у тимчасове користування віртуальних активів.

Раніше південнокорейський прихильник блокчейну Гарольд Кім повідомив CoinDesk, що пороговий рівень податків, які планується стягувати з доходів місцевих бірж, досить високий і тому може несправедливо вдарити по дрібних криптоінвесторів.

Раніше, у грудні, влада Південної Кореї відклала плани з оподаткування віртуальних активів до 2023 року.

До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

cryptomisto За матеріалами:

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