У ПФУ попередили, кому обов’язково потрібно пройти ідентифікацію до Нового року — Finance.ua

У ПФУ попередили, кому обов’язково потрібно пройти ідентифікацію до Нового року Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

У ПФУ попередили, кому обов’язково потрібно пройти ідентифікацію до Нового року

У грудні набули чинності нові правила для відеоідентифікації пенсіонерів, які визначив Пенсійний фонд. Згідно з цими правилами, відтепер пенсіонери мають можливість пройти відеоідентифікацію не лише особисто в офісах Пенсійного фонду, але й дистанційно.

Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Відеоідентифікацію потрібно пройти до кінця року, щоб продовжувати отримувати пенсійні або соціальні виплати наступного року. Тепер можна це зробити, не тільки особисто відвідавши відділення Пенсійного фонду, а й дистанційно.

Для того щоб зареєструватись на процедуру відеоідентифікації через вебпортал Пенсійного фонду України, слід дотриматися таких кроків:

Крок 1: Зайти на Зайти на вебпортал електронних Послуг Пенсійного фонду України.

У верхній частині екрану вибрати вкладку «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку» та натискати на неї.

Крок 2: Заповнити всі обов’язкові поля в формі, які позначені зірочкою. Слідувати вказівкам на екрані.

Заповнити особисті дані, дані документа, що посвідчує особу, вказати адресу електронної пошти та номер телефону (для отримання зворотного контакту); обрати спосіб проведення відеоідентифікації через доступні додатки (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom); при необхідності вказати вид послуги, яку потрібно отримати під час відеоідентифікації (перекладач жестової мови, фізичний супровід персонального асистента та інше); дати згоду на передачу даних та натиснути «Подати заяву».

До заяви можна додати ідентифікаційні документи у вигляді прикріплених файлів, такі як паспорт, пенсійне посвідчення, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтво про народження, трудова книжка та інше (розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб).

Після подачі заяви на проходження відеоідентифікації, уповноважений працівник Пенсійного фонду України зв’яжеться з клієнтом для узгодження часу та способу проведення процедури.

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