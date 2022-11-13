У ПФУ нагадали, що кожен охочий зможе збільшити виплати пенсіонерам — Finance.ua

У ПФУ нагадали, що кожен охочий зможе збільшити виплати пенсіонерам Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Українцям нагадали , що кожен охочий зможе збільшити виплати пенсіонерам.

Таку можливість передбачено ухваленим Верховною Радою законопроєктом № 7649 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні».

«Відповідно до нього, кожен охочий може стати благодійником для пенсіонерів — як юридична, так і фізична особа. Законопроєктом також передбачено, що благодійні внески можуть бути знеособленими чи персоналізованими, тобто йтимуть конкретному пенсіонеру чи всім пенсіонерам з маленькими пенсіями», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Пенсійному фонді України, станом на 6 листопада на пенсійні виплати спрямовано 12,4 млрд грн, в тому числі 3,2 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 9,2 млрд грн — через уповноважені банки.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року в Україні проведені планові перерахунки пенсій. Виплати зростуть у людей старших за 70 років та у тих, хто має великий страховий стаж.

Довідка Finance.ua:

Багато людей, які отримують пенсію, останнім часом скаржаться на те, що їм не приходять виплати на картку. Причин може бути багато, але одна з них — це заморозка ваших пенсійних виплат. Якщо вам деякий час не надходить пенсія на картку, її могли заморозити. Заморожують пенсію у кількох випадках, але найчастіше тоді, коли ви не знімаєте гроші понад шість місяців.

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів.

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