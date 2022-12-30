У перший тиждень 2023 року Фонд держмайна планує провести 10 аукціонів з приватизації державного майна — Finance.ua

У перший тиждень 2023 року Фонд держмайна планує провести 10 аукціонів з приватизації державного майна Сьогодні 16:22 — Казна та Політика

У перший тиждень 2023 року Фонд держмайна планує провести 10 аукціонів з приватизації державного майна

У перший тиждень 2023 року Фонд держмайна планує провести 10 аукціонів з приватизації державного майна.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Активи можуть бути використані для створення господарських та логістичних підприємств.

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Фонд держмайна презентує ТОП-5 пропозицій приватизації наступного тижня:

1. Будівля лабораторного комплексу у Чернівцях площею 859 м². Стартова ціна — 1,7 млн гривень, дата аукціону — 3 січня.

2. Табір праці з їдальнею та відпочинку з прибудовами площею 424 м² на Одещині. Стартова ціна — 1 млн гривень, дата аукціону — 4 січня.

3. Призупинене будівництво будинку площею 320 м² на Київщині. Стартова ціна — 452 тис. гривень, дата аукціону — 4 січня.

4. Будівля ветеринарної лабораторії з прибудовами площею 430 м² у Волинській області. Стартова ціна — 412 тис. гривень, дата аукціону — 4 січня.

5. Комплекс господарських будівель площею 198 м² на Кіровоградщині. Стартова ціна — 205 тис. гривень, дата аукціону — 6 січня.

З інформацією про інші пропозиції приватизації у січні 2023 року можна ознайомитися за посиланням privatization.gov.ua

Інфографіка: Фонд держмайна

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