У перший тиждень 2023 року Фонд держмайна планує провести 10 аукціонів з приватизації державного майна — Finance.ua
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У перший тиждень 2023 року Фонд держмайна планує провести 10 аукціонів з приватизації державного майна

Казна та Політика
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У перший тиждень 2023 року Фонд держмайна планує провести 10 аукціонів з приватизації державного майна
У перший тиждень 2023 року Фонд держмайна планує провести 10 аукціонів з приватизації державного майна
У перший тиждень 2023 року Фонд держмайна планує провести 10 аукціонів з приватизації державного майна.
Про це повідомила пресслужба Фонду.
Активи можуть бути використані для створення господарських та логістичних підприємств.
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Фонд держмайна презентує ТОП-5 пропозицій приватизації наступного тижня:
1. Будівля лабораторного комплексу у Чернівцях площею 859 м². Стартова ціна — 1,7 млн гривень, дата аукціону — 3 січня.
2. Табір праці з їдальнею та відпочинку з прибудовами площею 424 м² на Одещині. Стартова ціна — 1 млн гривень, дата аукціону — 4 січня.
3. Призупинене будівництво будинку площею 320 м² на Київщині. Стартова ціна — 452 тис. гривень, дата аукціону — 4 січня.
4. Будівля ветеринарної лабораторії з прибудовами площею 430 м² у Волинській області. Стартова ціна — 412 тис. гривень, дата аукціону — 4 січня.
5. Комплекс господарських будівель площею 198 м² на Кіровоградщині. Стартова ціна — 205 тис. гривень, дата аукціону — 6 січня.
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З інформацією про інші пропозиції приватизації у січні 2023 року можна ознайомитися за посиланням privatization.gov.ua.
Інфографіка: Фонд держмайна
Інфографіка: Фонд держмайна

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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