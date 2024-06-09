У першому кварталі в Україні середня зарплата зросла майже на чверть — Finance.ua

У першому кварталі в Україні середня зарплата зросла майже на чверть
Середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5% у порівнянні з показником минулого року. У I кварталі 2024 року вона становила 18 903 грн.
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Хто заробляє найбільше
За даними Держстату, найвищий рівень заробітних плат зберігається у працівників у секторі інформації та телекомунікацій — 49 473 грн. Це на 35,6% більше, ніж рік тому.
Крім того, працівники сфери фінансів, страхової діяльності отримують у середньому 18 903 грн (+18,2%), а на авіаційному транспорті - 34 699 грн (+30%).
Найменша зарплати зафіксовані у сферах:
- функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури — 11 063 грн (+15,1%);
- творчості, мистецтва та розваг — 11 532 грн (+13,6%);
- освіти — 12 649 грн (+14,4%).
Зазначається, що в Україні за минулий рік середня зарплата зросла на 17,5%. У реальному вимірі середня зарплата за 2023 рік була на 8,3% меншою, ніж до повномасштабного вторгнення росії.
Нагадаємо, за підрахунками Міністерства соціальної політики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2025 році складе 9639 грн (у цінах квітня 2024 року цей показник склав 8611 грн).
Підвищення мінімальної зарплати стосується не лише зарплати, а й багатьох інших виплат, таких як допомога безробітним та компенсації роботодавцям. Тому зростання мінімальної зарплати в цілому підтримає приватне споживання, а отже, відновлення економіки.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Поділитися новиною