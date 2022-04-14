У передмісті Києва злетіли ціни на проїзд у маршрутках — Finance.ua

У передмісті Києва злетіли ціни на проїзд у маршрутках

Вчора 10:18 — Особисті фінанси

У передмісті Києва поступово відновлюють транспортне сполучення. Проте на низці маршрутів вже анонсовані або діють нові тарифи.

Як пише «Сегодня» з посиланням на Асоціацію перевізників Київської області, вже частково відновлено рух у бік столиці, проте поки що з дуже великим інтервалом. Спочатку це була година, зараз — півгодини, каже голова Асоціації Олексій Павленко.

«Наступного тижня навіть з Іванківського району маршрутки потихеньку виїжджатимуть на Київ, незважаючи на те, що район був під окупацією і там є проблеми з мостами та дорогами», — розповідає він.

Де подорожчав проїзд

Зокрема, проїзд від Петропавлівської Борщагівки у маршрутці № 903 тепер коштує 19 гривень замість 13. Селом проїхати можна за 10 гривень.

Нововведення очікувано не сподобалося місцевим жителям, які погрожують пересісти на скутери та велосипеди. Дехто має намір ходити пішки 7 км до найближчої станції метро.

В Асоціації тему подорожчання проїзду коментують неохоче, називаючи такий захід вимушеним.

«У країні йде війна... Пасажиропотік відсутній, немає чіткої економіки, нічим ремонтувати автобуси, солярка стала справжнім дефіцитом. Як інакше здійснювати перевезення? Ми всі зараз у таких умовах, що треба виживати...» — обурюється Олексій Павленко.

За його словами, щодня автобус із Борисполя проїжджає 400 кілометрів за маршрутом. Для цього йому потрібне 60 літрів пального. За нинішніми цінами — це 2400 гривень.

Також серед проблем, з якими стикаються перевізники через війну, Павленко виділяє такі:

знищено багато рухомого складу, наприклад, в Ірпені згорів парк нових маршруток;

велика кількість уламків на дорогах — багато автобусів вже пошкодили шини;

нестача водіїв — багато хто перебуває у лавах ЗСУ та тероборони;

тривале простоювання на блокпостах поблизу столиці.

«Ми хочемо просити владу, щоб було виділено окрему смугу для проїзду громадського транспорту. Це необхідно для зручного та швидкого проїзду блокпостів, де проводиться перевірка документів. На це витрачається дуже багато часу, оскільки маршрутки стоять у загальній черзі. Враховуючи потоки автотранспорту, який повертається до Києва, із цим є певні складнощі», — зазначає Олексій Павленко.

За його даними, наразі основними пасажирами є працівники критичної інфраструктури — ремонтники, медики, електрики, співробітники хлібзаводів.

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