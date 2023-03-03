У Пенсійному фонді розповіли, скільки пенсіонерів в Україні отримують понад 10 тисяч грн — Finance.ua

У Пенсійному фонді розповіли, скільки пенсіонерів в Україні отримують понад 10 тисяч грн Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

У Пенсійному фонді розповіли, скільки пенсіонерів в Україні отримують понад 10 тисяч грн

В Україні 700 тисяч пенсіонерів отримують понад 10 тисяч грн.

Про це розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко в інтерв’ю Українському Радіо.

Вона нагадала, що з 1 березня понад 10 мільйонів пенсіонерів в Україні одержуватимуть збільшені на 19,7% виплати. Вперше індексація стосуватиметься мінімальних пенсій.

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Ковпашко заявила, що в Україні є велика кількість пенсіонерів, виплати для яких становлять понад 10 тисяч грн. Таких є 700 тисяч пенсіонерів.

«Вони могли б отримати більші виплати, але вищі пенсії стали б ще вищими, а до нижчих ми б не дійшли. Тому спрацює отаке підвищення саме для цивільних пенсіонерів. Ці пенсії можуть потрапити і під додаткові гарантії, якщо їх розмір після індексації не досягнув мінімуму, визначеного урядом. Це пенсії цивільних пенсіонерів (або страхові пенсії)», — каже заступниця голови Пенсійного фонду.

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Також вона розповіла про так звані «масові перерахунки». 1 квітня — дата, з якої Пенсійний фонд автоматично проводить перерахунки пенсій пенсіонерам, які працюють, кожні два роки.

«Якщо пенсіонер після призначення пенсії продовжує працювати, то через кожні два роки він має право на проведення перерахунку. Перерахунок у 2023 році таким пенсіонерам буде проведено саме з 1 квітня. І це здійснять після того, як ми отримаємо від Податкової відповідні дані щодо показників сплачених внесків у 2023 році. Тоді буде проведено перерахунок», — резюмує заступниця голови Пенсійного фонду.

Довідка Finance.ua:

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з Пенсійним фондом пояснили, як пенсіонерам, що тимчасово перебувають у Польщі, отримати пенсію від України;

з 1 березня в Україні зростуть пенсійні виплати від 100 до 1500 гривень. За даними Мінсоцполітики, під індексацію потраплять 10,5 млн українських пенсіонерів. Розмір нової пенсії буде залежати від робочого стажу людини.

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Українське радіо За матеріалами:

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