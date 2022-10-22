У Пенсійному фонді нагадали про терміни подання заяви про призначеня пенсії у 2022 році — Finance.ua

У Пенсійному фонді нагадали про терміни подання заяви про призначеня пенсії у 2022 році Вчора 21:00 — Особисті фінанси

Є кілька умов виходу на пенсію у 2022 році — досягнення 60 років та наявності не менше 29 років страхового стажу.

У головному управлінні Пенсійного фонду на Донеччині нагадали:

Пенсія буде призначена з дня досягнення 60 років, якщо заява про її призначення буде подана не пізніше трьох місяців з дня, що настає після цієї дати.

Якщо заяву подають пізніше, пенсія призначається з дати звернення за нею.

Способи подання заяви про призначення пенсії:

подання до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації;

подати онлайн, скориставшись веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду;

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Які документи необхідно подати щодо призначення пенсії:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКВП);

документи про страховий стаж (трудова книга, диплом (денна форма навчання), військовий квиток тощо);

довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль до липня 2000 року (за бажанням пенсіонера);

документи, що засвідчують особливий статус особи (за наявності).

За відсутності необхідного страхового стажу пенсія за віком може бути призначена пізніше (наприклад, якщо особа працюватиме та набуде необхідних 29 років страхового стажу) або у 2025 році після досягнення віку 63 років за наявності страхового стажу не менше 22 років.

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