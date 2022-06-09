У PayPal з'являться нові криптосервіси, включаючи перекази на інші гаманці — Finance.ua

У PayPal з'являться нові криптосервіси, включаючи перекази на інші гаманці
Міжнародна електронна платіжна система PayPal представила нові функції у своєму крипто-додатку. Користувачі PayPal тепер зможуть переводити криптовалюту на інші гаманці.
Про це повідомляє The Block.
Нова функція дозволить проводити транзакції з такими криптовалютами, як Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash та Litecoin. Користувачі можуть надсилати токени на зовнішні адреси, зокрема, пов’язані з біржовими рахунками та гаманцями.
«Додавання можливості передавати, відправляти та отримувати криптовалюти — це ще один крок на шляху до створення більш інклюзивної та ефективної фінансової системи. Ми раді підключити клієнтів PayPal до інших гаманців, бірж та додатків, і в найближчі місяці ми продовжимо впроваджувати додаткові криптографічні функції, продукти та послуги», — сказав старший віце-президент і генеральний директор з блокчейну, криптовалютам та цифровим валютам у PayPal Жозе Фернандес да Понт.