У партії Шольца виступили за прискорений вступ України в ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У партії Шольца виступили за прискорений вступ України в ЄС

Вчора 15:10
324
Декілька політиків правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини, членом якої є канцлер Олаф Шольц, виступили за прискорений вступ України в Євросоюз. Вони вважають, що це може стати певним сигналом для нашої країни.
Про це повідомляє Spiegel.
«Це не допомагає Україні, якщо ми зараз говоримо про десятиліття. Це країна у стані війни, яка потребує заохочення. Ось де перспектива може бути корисною», — заявив голова комітету із закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот.
Він додав, що Україна знає про довгий шлях, який варто пройти.
При цьому віцепрезидент Європарламенту Катаріна Барлі, також член СДПН, вважає, що говорити про терміни вступу України в ЄС поки що важко. За її словами, Євросоюз повинен продемонструвати підтримку.
«Ми хочемо, щоб Україна приєдналася до ЄС, і ми робимо все, що в наших силах, щоб їх підтримати». Це також було неймовірно важливо як сигнал підтримки народу України", — зазначила політик.
Вона додала, що Україна наразі не відповідає критеріям для вступу в ЄС.
«Ми мали досвід того, що відбувається, коли ми приймаємо країни, які ще не зовсім досягли потрібного рівня. Так було, наприклад, з Болгарією та Румунією. Після того, як країни приєдналися, важко вийти на той рівень, який нам насправді потрібен», — сказала Барлі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.