У Пакистані хочуть заборонити криптовалюти — Finance.ua

У Пакистані хочуть заборонити криптовалюти Сьогодні 19:25 — Криптовалюта

У Пакистані хочуть заборонити криптовалюти

Влада Пакистану має намір заборонити криптовалюти на території країни.

Про це повідомляє BlockchainReporter.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Постійного комітету Сенату з фінансів під головуванням сенатора Саліма Мандвівали.

Міністр фінансів Пакистану Айша Гаус Паша заявила, що криптовалюти будуть заборонені, і питання про їхню легалізацію в Пакистані не розглядатиметься, повідомило місцеве видання Samaa.

Вона сказала, що Державний банк Пакистану та Міністерство інформаційних технологій розпочали роботу над забороною криптовалют.

Глава центрального банку Пакистану Сохаїл Джавад підкреслив, що криптовалюта — це високоризикована форма валюти, і заявив, що вважає її повним шахрайством. Він також сказав, що її ніколи не буде дозволено в Пакистані, поставивши під сумнів легітимність цифрового активу.

Джавад пояснив, що у 2018 році банкам було надано вказівку не брати участь в операціях з криптовалютами. Він заявив, що криптовалюти неможливо ефективно регулювати чи контролювати, і особливо наголосив на рішення Китаю обмежити їх використання.

Голова комітету Салім Мандвівала визнав, що пакистанці інвестували мільярди доларів у криптовалюти. Глава центробанку у відповідь на це сказав, що Федеральне агентство розслідувань (FIA) та Група фінансового моніторингу Пакистану (FMU) припиняють подібну діяльність.

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