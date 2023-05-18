У Пакистані хочуть заборонити криптовалюти — Finance.ua

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У Пакистані хочуть заборонити криптовалюти

Криптовалюта
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У Пакистані хочуть заборонити криптовалюти
У Пакистані хочуть заборонити криптовалюти
Влада Пакистану має намір заборонити криптовалюти на території країни.
Про це повідомляє BlockchainReporter.
Таке рішення було ухвалено на засіданні Постійного комітету Сенату з фінансів під головуванням сенатора Саліма Мандвівали.
Міністр фінансів Пакистану Айша Гаус Паша заявила, що криптовалюти будуть заборонені, і питання про їхню легалізацію в Пакистані не розглядатиметься, повідомило місцеве видання Samaa.
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Вона сказала, що Державний банк Пакистану та Міністерство інформаційних технологій розпочали роботу над забороною криптовалют.
Глава центрального банку Пакистану Сохаїл Джавад підкреслив, що криптовалюта — це високоризикована форма валюти, і заявив, що вважає її повним шахрайством. Він також сказав, що її ніколи не буде дозволено в Пакистані, поставивши під сумнів легітимність цифрового активу.

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Джавад пояснив, що у 2018 році банкам було надано вказівку не брати участь в операціях з криптовалютами. Він заявив, що криптовалюти неможливо ефективно регулювати чи контролювати, і особливо наголосив на рішення Китаю обмежити їх використання.
Голова комітету Салім Мандвівала визнав, що пакистанці інвестували мільярди доларів у криптовалюти. Глава центробанку у відповідь на це сказав, що Федеральне агентство розслідувань (FIA) та Група фінансового моніторингу Пакистану (FMU) припиняють подібну діяльність.
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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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