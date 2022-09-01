У Ощадбанку стався масштабний збій — Finance.ua

У Ощадбанку стався масштабний збій Вчора 15:09 — Фінтех і Картки

У Ощадбанку стався масштабний збій

Державний Ощадбанк зіткнувся з масштабним збоєм у роботі: тимчасово не працюють термінали банку, картки та онлайн-банкінг.

Про випадки збоїв у роботі повідомляють клієнти банку на його сторінці у Facebook

Клієнти банку скаржаться на те, що не проходять платежі з картки на картку, а також не працює застосунок банку та термінали для оплати. Кореспондентка ЕП також відвідала декілька роздрібних мереж, які зіткнулися з проблемами в роботі терміналів.

Співробітниця Ощаду на сторінці банку у Facebook повідомила, що «всі сервіси, окрім застосунків, вже відновлено» та зазначила, що найближчим часом вони також запрацюють. Зазначається, що стався «технічний збій».

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