У Ощадбанку стався масштабний збій — Finance.ua
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У Ощадбанку стався масштабний збій

Фінтех і Картки
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У Ощадбанку стався масштабний збій
У Ощадбанку стався масштабний збій
Державний Ощадбанк зіткнувся з масштабним збоєм у роботі: тимчасово не працюють термінали банку, картки та онлайн-банкінг.
Про випадки збоїв у роботі повідомляють клієнти банку на його сторінці у Facebook.
Клієнти банку скаржаться на те, що не проходять платежі з картки на картку, а також не працює застосунок банку та термінали для оплати. Кореспондентка ЕП також відвідала декілька роздрібних мереж, які зіткнулися з проблемами в роботі терміналів.
Співробітниця Ощаду на сторінці банку у Facebook повідомила, що «всі сервіси, окрім застосунків, вже відновлено» та зазначила, що найближчим часом вони також запрацюють. Зазначається, що стався «технічний збій».
За матеріалами:
Економічна Правда
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