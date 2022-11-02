У низці областей України вранці запровадили графіки відключень світла (список) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У низці областей України вранці запровадили графіки відключень світла (список)

Енергетика
484
У низці областей України вранці запровадили графіки відключень світла (список)
У низці областей України вранці запровадили графіки відключень світла (список)
У середу, 2 листопада, з 6 години ранку введено в дію графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Список міст та областей, в яких запровадили графік відключення електроенергії:

  • Київ
  • Київська
  • Чернігівська
  • Черкаська
  • Житомирська
  • Сумська
  • Харківська
  • Полтавська область.
«Графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів обмежуватимуть щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь», — нагадали в «Укренерго».

Які пристрої «з’їдають» найбільше електроенергії

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити постійне балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як мережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів рф.
Графіки можна знайти на сайтах розподільчих компаній (обленерго), подивитися тут.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.