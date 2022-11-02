У низці областей України вранці запровадили графіки відключень світла (список) — Finance.ua

У низці областей України вранці запровадили графіки відключень світла (список) Вчора 09:48 — Енергетика

У низці областей України вранці запровадили графіки відключень світла (список)

У середу, 2 листопада, з 6 години ранку введено в дію графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Список міст та областей, в яких запровадили графік відключення електроенергії:

Київ

Київська

Чернігівська

Черкаська

Житомирська

Сумська

Харківська

Полтавська область.

«Графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів обмежуватимуть щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь», — нагадали в «Укренерго».

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити постійне балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як мережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів рф.

Графіки можна знайти на сайтах розподільчих компаній (обленерго), подивитися можна знайти на сайтах розподільчих компаній (обленерго), подивитися тут

УНІАН За матеріалами:

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