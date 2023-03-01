У нових авто з'явилася кнопка, яка допоможе не перевищувати швидкість: про що йдеться — Finance.ua

У нових авто з'явилася кнопка, яка допоможе не перевищувати швидкість: про що йдеться Сьогодні 23:39 — Технології&Авто

У нових авто з'явилася кнопка, яка допоможе не перевищувати швидкість: про що йдеться

Технології автомобільної безпеки розвиваються швидкими темпами, роблячи процес керування більш безпечним і комфортним. У нових моделях авто є кнопка, яка позбавить від дуже популярної категорії штрафів.

Йдеться про вдосконалення системи обмеження швидкості. Видання Sante Plus розповіло, які переваги має кнопка обмеження швидкості та коли на неї слід натискати.

Кнопка обмеження швидкості

Активувавши кнопку «обмеження швидкості», автомобіль не перевищить встановлену межу. Ви можете встановити будь-який потрібний показник. Це насамперед захід безпеки, щоб уникнути випадкового перевищення швидкості, дозволеної правилами дорожнього руху. Тобто більше не потрібно буде боятися камер контролю, і ви точно не отримаєте штраф. На жаль, про цю кнопку водії часто забувають, а деякі навіть не підозрюють про її існування.

Як працює обмежувач швидкості

Водій повинен встановити межу, яку він не хоче перевищувати, використовуючи елемент керування, зазвичай розташований на лівому важелі або на кермі.

Якщо показник буде перевищено, система надішле звуковий або візуальний сигнал, і незалежно від того, наскільки сильно водій хоче прискоритися, буде контролювати потік пального, який подає двигун для підтримки зазначеної максимальної швидкості.

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Ця система може бути вимкнена вручну або автоматично. Як правило, обмежувач швидкості вимикається автоматично з міркувань безпеки, коли водій гальмує, відновлює контроль над педаллю газу або збільшує швидкість.

Кнопка обмеження швидкості ефективна під час тривалих поїздок автомагістраллю або дорогами з невеликим трафіком.

Що означає помаранчевий індикатор

Більшість індикаторів обмеження швидкості мають два кольори, що вказують на стан системи. Індикатор горить помаранчевим, коли система увімкнена, але швидкість ще не встановлена. Після вибору показника світлодіод стане зеленим.

Якщо приладова панель виявила проблему, індикатор залишиться помаранчевим і не згасне, доки її не буде вирішено. Якщо цей помаранчевий індикатор довго горить, це сигналізує про певні несправності, наприклад, перегорання запобіжника, несправність перемикача гальм або несправність датчика швидкості.

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