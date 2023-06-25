У ноутбуки повернуться знімні акумулятори: нова директива ЄС — Finance.ua

У ноутбуки повернуться знімні акумулятори: нова директива ЄС Сьогодні 05:50 — Технології&Авто

У ноутбуки повернуться знімні акумулятори: нова директива ЄС

Колись усі мобільники, ноутбуки та інші девайси мали легкознімні акумулятори. Однак сьогодні ситуація настільки протилежна, що знімний акумулятор використовують як перевагу в маркетингу, наприклад, у смартфоні FairPhone, пише techtoday.in.ua

Завдяки парламенту ЄС індустрія портативної техніки може знову повернутися в часи легкозмінних батарей. У ЄС прийняли нову директиву щодо акумуляторів, яка забороняє незнімні акумулятори.

Останній пункт директиви забороняє батарейки, які склеюються разом з корпусом гаджета. Такі акумулятори, якщо взагалі можна замінити, лише доклавши значних зусиль.

У новій постанові зазначено: «Портативні батареї повинні бути розроблені таким чином, щоб споживачі могли легко вийняти та замінити їх самостійно».

Ця вимога є обов’язковою до виконання через три з половиною роки після того, як правила набудуть чинності.

На жаль, у поточній редакції директиви смартфони та планшети залишаються поза увагою. Майбутня норма еко-дизайну для мобільних телефонів і планшетів має надати виробникам можливість вибрати, чи дозволять вони легку заміну батареї, чи вони відповідають певним вимогам до продуктивності та довговічності. Також можуть бути винятки для пристроїв, захищених від проникнення води.

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