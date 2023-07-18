У Норвегії Facebook і Instagram заборонили відстеження користувачів для реклами — Finance.ua
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У Норвегії Facebook і Instagram заборонили відстеження користувачів для реклами

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У Норвегії гігантам соціальних мереж Facebook та Instagram незабаром тимчасово заборонять відстежувати користувачів в інтернеті, щоб націлювати на них рекламу.
Про це повідомило видання Politico з посиланням на наказ Норвезької служби захисту даних, пише «Європейська правда».
Служба наказала американській технологічній фірмі Meta, материнській компанії Facebook та Instagram, припинити показувати користувачам у Норвегії персоналізовану рекламу на основі їхньої активності в інтернеті та місцезнаходження.
Заборона набуде чинності з серпня, згідно з наказом, надісланим Meta 14 липня.
Рекламна практика Meta у Facebook та Instagram наразі передбачає «обробку дуже приватних і чутливих персональних даних за допомогою дуже непрозорих і нав’язливих операцій з моніторингу та профілювання», — пояснює норвезьке агентство Datatilsynet.
Заборона так званої персоналізованої реклами триватиме три місяці, починаючи з 4 серпня.
Facebook та Instagram зможуть показувати людям кастомізовану рекламу, але лише на основі інформації, яку користувачі вказують у розділі «Про себе» у своїх профілях.
Якщо компанія Meta не виконає розпорядження, їй загрожують щоденні штрафи в розмірі 1 мільйона норвезьких крон (89 500 євро).
Тимчасову заборону можуть скасувати, якщо Meta знайде спосіб легально обробляти персональні дані і надасть користувачам право відмовитися від таргетованої реклами, заснованої на відстеженні, йдеться в наказі.
Обмеження запровадили після того, як 4 липня Суд Європейського Союзу постановив, що Meta незаконно збирала дані людей, щоб таргетувати на них рекламу без їхньої прямої згоди на основі «законного інтересу» фірми.
За матеріалами:
Економічна Правда
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