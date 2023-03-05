У Nokia новий логотип (фото) — Finance.ua

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У Nokia новий логотип (фото)

Фондовий ринок
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У Nokia новий логотип (фото)
Фінська компанія Nokia Oyj майже десять років тому припинила працювати у напрямку виробництва мобільних телефонів. Попри це, вона досі асоціюється з ними. Телефони під брендом Nokia продаються компанією HMD Global Oy. Вона отримала ліцензію після того, як Microsoft (купила бізнес у 2014 році) перестала використовувати цю назву.
У Nokia новий логотип (фото)
«У свідомості більшості людей ми все ще залишаємося успішним брендом мобільних телефонів, але це не те, чим є Nokia. Ми хочемо запустити новий бренд, який зосередиться на мережах та промисловій цифровізації, що зовсім не схоже на застарілі мобільні телефони», — заявив СЕО компанії Пекка Лундмарк.
Тепер Nokia займається випуском телекомунікаційного обладнання. Зокрема, мова й про 5G.
Лундмарк повідомив, що Nokia зосередиться на збільшенні частки ринку в бізнесі компанії, що обслуговує постачальників бездротових послуг за допомогою мережевого обладнання. Nokia також хоче прискорити зростання свого бізнесу з продажу приватних мереж 5G компаніям.
Минулого року частка корпоративного сегменту в загальному обсязі продажів Nokia досягла 8%. Наступна мета — вивести цей бізнес «на двозначний показник». Це планується зробити завдяки органічному зростанню та невеликим придбанням.
За матеріалами:
vctr.media
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