У Nokia новий логотип (фото) — Finance.ua

У Nokia новий логотип (фото) 05.03.2023, 00:11 — Фондовий ринок

Фінська компанія Nokia Oyj майже десять років тому припинила працювати у напрямку виробництва мобільних телефонів. Попри це, вона досі асоціюється з ними. Телефони під брендом Nokia продаються компанією HMD Global Oy. Вона отримала ліцензію після того, як Microsoft (купила бізнес у 2014 році) перестала використовувати цю назву.

«У свідомості більшості людей ми все ще залишаємося успішним брендом мобільних телефонів, але це не те, чим є Nokia. Ми хочемо запустити новий бренд, який зосередиться на мережах та промисловій цифровізації, що зовсім не схоже на застарілі мобільні телефони», — заявив СЕО компанії Пекка Лундмарк.

Тепер Nokia займається випуском телекомунікаційного обладнання. Зокрема, мова й про 5G.

Лундмарк повідомив, що Nokia зосередиться на збільшенні частки ринку в бізнесі компанії, що обслуговує постачальників бездротових послуг за допомогою мережевого обладнання. Nokia також хоче прискорити зростання свого бізнесу з продажу приватних мереж 5G компаніям.

Минулого року частка корпоративного сегменту в загальному обсязі продажів Nokia досягла 8%. Наступна мета — вивести цей бізнес «на двозначний показник». Це планується зробити завдяки органічному зростанню та невеликим придбанням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.