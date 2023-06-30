У НКРЕКП прокоментували нові тарифи на електроенергію для бізнесу — Finance.ua

У НКРЕКП прокоментували нові тарифи на електроенергію для бізнесу
У Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не очікують суттєвого зростання вартості електроенергії для бізнесу у зв’язку зі зміною цінових обмежень на енергоринку.
Про це в ефірі Українського радіо сказала член НКРЕКП Ольга Бабій.
«Тарифи для бізнесу не підняли, просто змінили граничні обмеження (прайс-кепи. — Ред.). Якщо ми порахуємо, протягом доби, всі 24 години, як складається ціна кожну годину, то значного зростання вартості електроенергії для бізнесу ми не очікуємо», — сказала вона.
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Бабій додала, що ці зміни дозволять енергетичним компаніям, які працюють у пікові години, формувати запаси палива. Також це дозволить імпортувати електроенергію у пікові години навантаження, щоб запобігти відключенням світла.
Вона зазначила, що після зміни прайс-кепів державний Енергоатом продав свій ресурс на липень і значного коливання цін не сталося.
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«Зростання відбулось в межах 8−9%. Тобто те, що НКРЕКП вчора підняла тарифи — це не правда», — підкреслила Бабій.
Нагадаємо, цього тижня НКРЕКП встановила нові граничні ціни на гуртовому ринку електроенергії з 30 червня. Найбільше зросла верхня гранична ціна у вечірній пік споживання — з 19:00 до 23:00.
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