У Німеччині закрили найбільший майданчик російського даркнету та конфіскували Bitcoin — Finance.ua

У Німеччині закрили найбільший майданчик російського даркнету та конфіскували Bitcoin

Німецькі слідчі закрили нелегальний торговий майданчик даркнету Hydra Market. Як повідомляє Федеральне управління кримінальної поліції, його серверну інфраструктуру було конфісковано після «великих розслідувань», і ринок «у зв’язку з цим було закрито».

Про це повідомляє Der Spiegel

Коли сервери було заарештовано, також було конфісковано 543 Bitcoin із поточною вартістю близько 23 мільйонів євро.

Hydra Market була російськомовною платформою, яка була доступна як мінімум з 2015 року і мала близько 17 мільйонів клієнтів та понад 19 тисяч облікових записів продавців.

За даними Федерального управління кримінальної поліції, лише у 2020 році через торговий майданчик даркнету було продано не менше 1,23 млрд євро.

За оцінкою власних експертів компанії та фахівців Генеральної прокуратури Франкфурта-на-Майні, які також брали участь у розслідуванні, платформа була «нелегальним торговим майданчиком із найвищим оборотом у світі».

Hydra Market в основному використовувався для торгівлі наркотиками, вкраденими даними та підробленими документами. Особливе значення мав механізм для Bitcoin, який можна було використовувати для маскування цифрових фінансових транзакцій із криптовалютами та значно ускладнити кримінальне розслідування владою.

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