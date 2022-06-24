У Німеччині вирішили використати частину труби Північний потік-2 інакше — Finance.ua
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У Німеччині вирішили використати частину труби Північний потік-2 інакше

Енергетика
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Міністерство економіки ФРН хоче вилучити частину «Північного потоку-2», яка проходить територією Німеччини.
Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.
«Уряд Німеччини наразі розслідує експропріацію частини трубної системи на території Німеччини та відрізання її від решти трубопроводу. Труби, які ведуть з суші на море, можуть бути підключені до мобільного терміналу СПГ», — повідомляє Der Spiegel.
Ця частина трубопроводу вже готова до використання, Німеччина змогла б одразу розпочати за його допомогою транспортувати газ у південні землі, уточнює видання.
До складнощів цього плану Spiegel відносить необхідність повторних екологічних погоджень робіт в природній території Natura 2000, що охороняється, а також складним статусом власника магістралі — швейцарської Nord Stream 2 AG. Також вилучення активу може призвести до удару у відповідь з боку росії, «наприклад, шляхом експропріації німецьких компаній в росії», визнають джерела видання.
З огляду на таку перспективу міністерство Хабкека вивчає можливість будівництва паралельного трасі «Північного потоку — 2» газопроводу. Це не усунуло б ризику відплати, але зменшило б його, вважають джерела видання.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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