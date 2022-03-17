У Німеччині вважають можливим ембарго для російської нафти та газу — Finance.ua

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина використає всі можливості для створення додаткових резервів щодо вугілля, газу та нафти, пише Deutsche Welle.
«Всі варіанти щодня лежать на столі», — наголосив міністр.
Зі слів Лінднера, Німеччина «буквально щодня» веде переговори з партнерами з країн G7 та з державами Європейського Союзу.
Також міністр додав, що уряд у Берліні готовий «використовувати всі можливості для створення додаткових резервів», уточнивши, що це стосується вугілля і газу, а також розширення джерел постачання нафти.
Очільник Мінфіну ФРН підтвердив свою пропозицію запровадити державну доплату за пальне на автозаправках.
Які країни відмовились від російської нафти та газу:
США заборонили увесь імпорт російської нафти, зрідженого газу та вугілля;
Велика Британія припиняє імпорт російської нафти до кінця 2022 року;
Канада заборонила імпорт нафтопродуктів з росії;
Австралія відмовляється від імпорту нафти та газу з рф. Однак дала 45 днів, щоб судна, котрі перевозять уже оплачені енергоносії з росії, змогли прибути для відвантаження до австралійських портів;
майже 68% поляків висловилися за відмову від російського газу, нафти та вугілля.