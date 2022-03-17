У Німеччині вважають можливим ембарго для російської нафти та газу — Finance.ua

У Німеччині вважають можливим ембарго для російської нафти та газу

Вчора 21:25 — Енергетика

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина використає всі можливості для створення додаткових резервів щодо вугілля, газу та нафти, пише Deutsche Welle.

«Всі варіанти щодня лежать на столі», — наголосив міністр.

Зі слів Лінднера, Німеччина «буквально щодня» веде переговори з партнерами з країн G7 та з державами Європейського Союзу.

Також міністр додав, що уряд у Берліні готовий «використовувати всі можливості для створення додаткових резервів», уточнивши, що це стосується вугілля і газу, а також розширення джерел постачання нафти.

Очільник Мінфіну ФРН підтвердив свою пропозицію запровадити державну доплату за пальне на автозаправках.

Які країни відмовились від російської нафти та газу:

США заборонили увесь імпорт російської нафти, зрідженого газу та вугілля;

Велика Британія припиняє імпорт російської нафти до кінця 2022 року;

Канада заборонила імпорт нафтопродуктів з росії;

Австралія відмовляється від імпорту нафти та газу з рф. Однак дала 45 днів, щоб судна, котрі перевозять уже оплачені енергоносії з росії, змогли прибути для відвантаження до австралійських портів;

майже 68% поляків висловилися за відмову від російського газу, нафти та вугілля.

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