У Німеччині влаштувалися на роботу близько 15% українців — Finance.ua

У Німеччині влаштувалися на роботу близько 15% українців Вчора 08:33 — Особисті фінанси

За оцінками Інституту досліджень праці (IAB), до літа 2022 року рівень зайнятості українців у Німеччині становив 15%.

До липня зайнятість громадян України збільшилася трохи менш ніж на 60 тис. осіб, пише uamedia.eu.

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Керівник дослідницької області «Міграція, інтеграція та дослідження міжнародного ринку праці» Герберт Брюкер пояснив, що, за даними Центрального реєстру іноземців, близько мільйона українців переїхали до Німеччини з початку війни.

«Невідома кількість людей повернулася до рідної країни», — сказав Брюкер. Відповідно рівень зайнятості в Німеччині зростає у відсотковому співвідношенні, тому що деякі люди також переїхали в Україну. За словами економіста, майже 60 тис. працюючих українців, найімовірніше, є людьми, які нещодавно прибули до Німеччини.

Брюкер також вказав на різницю у вихідному становищі військових біженців, порівняно з трудовими мігрантами.

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«У біженців інтеграція на ринок праці зазвичай займає трохи більше часу, ніж у трудових мігрантів, бо до втечі у них ще не було трудового контракту у Німеччині. У випадку з українцями важливим є ще й той факт, що багато жінок приїжджають одні з неповнолітніми дітьми, які потребують догляду», — додав дослідник.

За словами дослідника Брюкера, інтеграція на ринку праці серед українців є досить високою. Одним із факторів є те, що їм дозволено працювати безпосередньо після прибуття до Німеччини, на відміну від людей, які перебувають у системі надання притулку. Брюкер також відзначив високу освіту прибулих із України.

«За нашими оцінками, більше половини мають академічний ступінь», — заявив він.

Нагадаємо, що українці не зобов’язані просити притулку в Німеччині, а отримують право на проживання на строк до трьох років відповідно до директиви, прийнятої країнами-членами ЄС.

Довідка Finance.ua:

Раніше писали, що українцям важко знайти хорошу роботу у Німеччині. Мюнхенський інститут економічних досліджень ifo провів у червні опитування серед майже тисячі біженців з України. Воно засвідчило, що 90 відсотків респондентів хотіли би працювати у Німеччині, але лише половина з них має із цим певні успіхи.

Більше 85 відсотків опитаних інститутом ifo мали вищу або професійну освіту. Однак проблема у тім, що чимало професій у Німеччині є регламентованими, що означає, що працювати за цими професіями можуть лише ті, хто має спеціальне визнання кваліфікації.



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