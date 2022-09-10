У Німеччині призупинять прийом біженців у більшості регіонів — Finance.ua
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У Німеччині призупинять прийом біженців у більшості регіонів

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У 12 із 16 федеральних земель Німеччини оголосили про припинення прийому нових біженців. На сьогоднішній день прихисток від війни в цій країні знайшли майже мільйон українців.
Кілька федеральних земель заявили, що незабаром вони досягнуть межі своїх можливостей, повідомляє The Munich Eye.

Причина «переповненості» — в міграції з різних країн

На рішення зупинити програми з прийому шукачів прихистку вплинув великий потік біженців з України та інших країн. Загалом загальна кількість людей, які прибули з України до Німеччини з початку війни, вже перевищила 980 000 осіб. У середньому прибуває ще 875 осіб на день.
Через такий наплив нових людей кілька федеральних земель висловили стурбованість, що незабаром досягнуть межі своїх можливостей.
«На тлі великої кількості прибулих дванадцять земель в даний час активували блокування в системі початкового розподілу», — заявила в суботу прес-секретар міністерства внутрішніх справ Німеччини.
Відзначається, що біженців більше не будуть приймати в 12 із 16 федеральних земель країни.
«Навантаження на федеральні землі виникає через ситуацію з біженцями з України та загальної міграції. В даний час також можна спостерігати зростання кількості прибуттів із балканського напрямку», — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що «закриття» є тимчасовим і звичайним. За словами чиновників, інші великі землі продовжують приймати біженців, тому знайти прихисток залишається можливим.
За матеріалами:
РБК-Україна
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