У Німеччині припинила діяльність компанія, що мала працювати для "Північного потоку-2 — Finance.ua

У Німеччині припинила діяльність компанія, що мала працювати для "Північного потоку-2 Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

У Німеччині припинили діяльність компанії, яка мала працювати для «Північного потоку-2».

Про це повідомляє t-online

За інформацією порталу, компанія Gas for Europe з реєстрацією у Шверині — дочірня компанія Nord Stream 2 AG — припинила роботу з 1 січня 2023 року. Її створили у спробі вирішити юридичні проблеми із сертифікацією ПП2, оскільки за законом оператором німецької частини газопроводу мала бути німецька компанія.

Після відкритого нападу Росії на Україну, як відомо, сертифікацію газопроводу зупинили, а у вересні на обох гілках «Північного потоку» сталися витоки газу, причиною яких вважають диверсію.

Шведський прокурор, який веде розслідування пошкоджень газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», підтвердив, що інцидент був диверсією, оскільки на місці були виявлені сліди вибухових речовин.

Економічна Правда За матеріалами:

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