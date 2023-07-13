У Німеччині представили люксовий електричний гіперкар — Finance.ua

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У Німеччині представили люксовий електричний гіперкар

Технології&Авто
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У Німеччині представили люксовий електричний гіперкар
У Німеччині представили люксовий електричний гіперкар, Фото: carbuzz.com
Німецька компанія Automobili Pininfarina представила новий повністю електричний гіперкар під назвою Battista Edizione Nino Farina.
Про це повідомляє CarBuzz.
Зазначається, що автомобіль названий на честь першого чемпіона світу з автогонок у класі Формула-1 (1950 рік) Еміліо Джузеппе «Ніно» Фаріна.
Всього буде виготовлено п’ять екземплярів Battista Edizione Nino Farina.
Потужність гіперкара становить 1 877 кінських сил. Автомобіль оснащений чотирма електродвигунами.
Фото: carbuzz.com
Фото: carbuzz.com
Він розганяється з нуля до «сотні» за менш ніж дві секунди, але найбільше вражає його час розгону — до 402 км за годину за 8,55 секунди.
Battista Edizione Nino Farina може проїхати 482 км між підзарядками. Кожен Battista стандартно постачається з чотирма чудовими режимами керування, включаючи «Спокійний» та «Енергійний».
Automobili Pininfarina не вказала ціну гіперкара, але стандартний автомобіль коштує приблизно 2,25 мільйона доларів США.
Фото: carbuzz.com
Фото: carbuzz.com
«Наші клієнти вимагають рідкості, ексклюзивності та якості виконання, що є синонімом унікальних дизайнів Pininfarina, створених у минулому. Battista Edizione Nino Farina поєднує всі ці елементи з феноменальною продуктивністю найпотужнішого автомобіля, який коли-небудь виготовлявся в Італії», — сказав головний виконавчий директор Automobili Pininfarina Паоло Деллача.

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За матеріалами:
Укрінформ
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