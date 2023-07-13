У Німеччині представили люксовий електричний гіперкар — Finance.ua

У Німеччині представили люксовий електричний гіперкар
Німецька компанія Automobili Pininfarina представила новий повністю електричний гіперкар під назвою Battista Edizione Nino Farina.
Про це повідомляє CarBuzz.
Зазначається, що автомобіль названий на честь першого чемпіона світу з автогонок у класі Формула-1 (1950 рік) Еміліо Джузеппе «Ніно» Фаріна.
Всього буде виготовлено п’ять екземплярів Battista Edizione Nino Farina.
Потужність гіперкара становить 1 877 кінських сил. Автомобіль оснащений чотирма електродвигунами.
Він розганяється з нуля до «сотні» за менш ніж дві секунди, але найбільше вражає його час розгону — до 402 км за годину за 8,55 секунди.
Battista Edizione Nino Farina може проїхати 482 км між підзарядками. Кожен Battista стандартно постачається з чотирма чудовими режимами керування, включаючи «Спокійний» та «Енергійний».
Automobili Pininfarina не вказала ціну гіперкара, але стандартний автомобіль коштує приблизно 2,25 мільйона доларів США.
«Наші клієнти вимагають рідкості, ексклюзивності та якості виконання, що є синонімом унікальних дизайнів Pininfarina, створених у минулому. Battista Edizione Nino Farina поєднує всі ці елементи з феноменальною продуктивністю найпотужнішого автомобіля, який коли-небудь виготовлявся в Італії», — сказав головний виконавчий директор Automobili Pininfarina Паоло Деллача.
Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!
Поділитися новиною