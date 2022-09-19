У Німеччині не вірять у відновлення енергетичного партнерства з росією — Finance.ua
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У Німеччині не вірять у відновлення енергетичного партнерства з росією

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Російський газ ніколи не надходитиме до Німеччини газопроводом «Північний потік-2», навіть після завершення епохи президента путіна.
Про це заявив прем’єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль, передає Suddeutsche Zeitung.
«Втрата довіри є настільки фундаментальною, що ніколи більше не буде ситуації, коли федеральний уряд Німеччини зможе покладатися на енергію з росії», — сказав Вайль.
Він переконаний, що «Північний потік-2» ніколи не запрацює, і додає, що енергетичного партнерства з Росією більше не буде.
«Росіяни давно спалили всі мости, знищивши найважливіший актив у партнерстві — довіру. Кожен, хто зараз погоджується співпрацювати з росією, повинен остерігатися, що його вдруге обдурять. Ця співпраця безповоротно зруйнована. І Захід відновиться швидше, ніж росія», — зазначив німецький політик.
Проект «Північний потік-2» передбачав будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини в обхід України. Його повинні були запустити після сертифікації.
22 лютого федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2 «у відповідь на рішення Москви визнати незалежність «ЛНР» та «ДНР». Того ж дня німецький Фонд захисту клімату та довкілля відмовився підтримувати російський газопровід «Північний потік-2». Його створили для обходу санкцій США, щоби завершити будівництво.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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