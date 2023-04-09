У Німеччині над знаменитим водоспадом відкриють пішохідний міст (фото) — Finance.ua

У Німеччині над знаменитим водоспадом відкриють пішохідний міст (фото) 09.04.2023, 01:05 — Технології&Авто

У Німеччині над знаменитим водоспадом відкриють пішохідний міст (фото)

У Німеччині з’явиться нова пам’ятка — пішохідний міст на відомому водоспаді Тодтнау. Відкриття відбудеться вже у червні.

Міст протягнеться на 450 метрів. З нього можна побачити верхні рівні водоспаду. Щороку тут буває кілька сотень тисяч відвідувачів. Влада Шварцвальда впевнена, що нова пам’ятка привабить ще більше туристів.

Водоспад — поняття розтяжне та різноманітне. До списків таких природних пам’яток у Німеччині включають водоспади, висота яких перевищує півтора метра — крім інших критеріїв. Таких тут — близько 5 сотень. Найбільше — в Альпах та Шварцвальді.

До найвідоміших і найчастіше відвідуваних водоспадів Шварцвальда входить 97-метровий Тодтнауерський водоспад (Todtnauer Wasserfall), він же — водоспад Тодтнау, розташований біля однойменного повітряного курорту приблизно за 30 кілометрів від Фрайбурга.

Водоспад Тодтнау виник під час льодовикового періоду. Він складається з п’яти ступенів:

перші два — невеликі, по кілька метрів,

третій — 12 метрів,

четвертий — 60,

п’ятий — чотири.

Водоспад розташований на висоті приблизно 660 метрів. Приблизно там розмістять і міст Blackforestline Todtnau завдовжки 450 метрів. Пройтися ним відвідувачі зможуть вже у червні 2023 року.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.