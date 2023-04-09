У Німеччині над знаменитим водоспадом відкриють пішохідний міст (фото) — Finance.ua
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У Німеччині над знаменитим водоспадом відкриють пішохідний міст (фото)

Технології&Авто
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У Німеччині над знаменитим водоспадом відкриють пішохідний міст (фото)
У Німеччині над знаменитим водоспадом відкриють пішохідний міст (фото)
У Німеччині з’явиться нова пам’ятка — пішохідний міст на відомому водоспаді Тодтнау. Відкриття відбудеться вже у червні.
Міст протягнеться на 450 метрів. З нього можна побачити верхні рівні водоспаду. Щороку тут буває кілька сотень тисяч відвідувачів. Влада Шварцвальда впевнена, що нова пам’ятка привабить ще більше туристів.
У Німеччині над знаменитим водоспадом відкриють пішохідний міст (фото)
Водоспад — поняття розтяжне та різноманітне. До списків таких природних пам’яток у Німеччині включають водоспади, висота яких перевищує півтора метра — крім інших критеріїв. Таких тут — близько 5 сотень. Найбільше — в Альпах та Шварцвальді.
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До найвідоміших і найчастіше відвідуваних водоспадів Шварцвальда входить 97-метровий Тодтнауерський водоспад (Todtnauer Wasserfall), він же — водоспад Тодтнау, розташований біля однойменного повітряного курорту приблизно за 30 кілометрів від Фрайбурга.
Водоспад Тодтнау виник під час льодовикового періоду. Він складається з п’яти ступенів:
  • перші два — невеликі, по кілька метрів,
  • третій — 12 метрів,
  • четвертий — 60,
  • п’ятий — чотири.
Водоспад розташований на висоті приблизно 660 метрів. Приблизно там розмістять і міст Blackforestline Todtnau завдовжки 450 метрів. Пройтися ним відвідувачі зможуть вже у червні 2023 року.
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За матеріалами:
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