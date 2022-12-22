У Німеччині націоналізували енергокомпанію, що опинилася на межі банкрутства через "газову війну" — Finance.ua
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У Німеччині націоналізували енергокомпанію, що опинилася на межі банкрутства через "газову війну"

Фондовий ринок
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У Німеччині націоналізували енергокомпанію, що опинилася на межі банкрутства через "газову війну"
У Німеччині націоналізували енергокомпанію, що опинилася на межі банкрутства через "газову війну"
Федеральний уряд Німеччини оголосив про націоналізацію однієї з найбільших енергокомпаній країни — Uniper, що мало не збанкрутувала через припинення постачання газу з рф
Про це в четвер, 22 грудня, повідомили пресслужби Міністерства фінансів та Міністерства економіки ФРН.
Уряд Німеччини отримав близько 99% акцій компанії. Держава вкладе гроші в Uniper, аби компанія уникнула банкрутства. Єврокомісія схвалила відповідну фінансову допомогу 20 грудня 2022 року.
Капітал компанії, що постраждала від «газової війни» збільшать на 8 млрд євро, щоб забезпечити енергопостачання Німеччини. Уряд зобов’язався пом’якшити негативний вплив «допомоги» компанії та конкурентну складову роботи ринку.
До націоналізації мажоритарним акціонером Uniper була фінська Fortum Oy. У майбутньому Uniper планують знову приватизувати. Уряд Німеччини повинен буде скоротити свою частку щонайбільше до 25% плюс одна акція не пізніше 2028 року. Термін зможуть продовжити тільки, якщо отримають згоду від Єврокомісії.
Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну частка росії на газовому ринку ЄС зменшилась з 40% до 9%. Через це, на думку експертів, Росія вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.
Зокрема, Німеччина підготувалася до припинення поставок російського газу та запровадила додаткові заходи для економії енергоносія.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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