У Німеччині легкові автомобілі подорожчали майже на 20% — Finance.ua

У Німеччині легкові автомобілі подорожчали майже на 20% Сьогодні 01:19 — Технології&Авто

У Німеччині легкові автомобілі подорожчали майже на 20%

За останні п’ять років автомобілі у Німеччині подорожчали в середньому на 19%, заявили експерти німецької організації ADAC, які порівняли вартість машин у 2017 та 2022 роках.

Якщо п’ять років тому середня ціна нової машини в Німеччині була 44 908 євро, то 2022 року йдеться вже про 53 525 євро. При цьому офіційний рівень інфляції за цей час становив 8%.

В ADAC наголошують, що 19% — це середній показник. Наприклад, вартість компактних машин зросла одразу на 44%, а машини нижнього середнього класу подорожчали на 21%. Цей факт експерти пояснюють тим, що невеликі машини за останні роки отримали нові системи безпеки та екології, що призвело до зростання цін. Крім того, виробники стрімко скорочують випуск доступних моделей.

Наприклад, якщо ще недавно в Німеччині можна було купити Volkswagen Golf з двигуном потужністю 90 к.с. за 20 700 євро, то зараз він доступний лише зі 130-сильним агрегатом за ціною 29 569 євро. А, наприклад, Fiat Tipo продавався у версії з мотором 100 к.с. за 17490 євро. Тепер ця модель доступна як гібрид з мотором потужністю 130 к.с. за ціною 28 490 євро.

Серед інших причин для зростання цін в ADAC називають проблеми з комплектуючими та нестачу напівпровідників, а також зростання цін на матеріали з яких роблять автомобілі.

Телеканал 24 За матеріалами:

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