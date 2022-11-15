У Німеччині готуються до екстрених поставок готівки на випадок відключень електроенергії – ЗМІ — Finance.ua

У Німеччині готуються до екстрених поставок готівки на випадок відключень електроенергії – ЗМІ Сьогодні 20:27 — Енергетика

Влада Німеччини активізує підготовку до екстрених поставок готівки на випадок відключення електроенергії, щоб підтримати роботу економіки.

Про це пише Reuters із посиланням на 4 джерела, які беруть участь у цьому процесі.

Зазначається, що країна готується до можливих відключень електроенергії.

Ці плани включають накопичення Бундесбанком, Центробанком Німеччини, додаткових мільярдів, щоб впоратися з різким зростанням попиту, а також можливі обмеження на зняття грошей.

В обговоренні планів беруть участь ЦБ, регулятор фінансового ринку BaFin і численні асоціації фінансової індустрії.

Посадовці і банки також розглядають питання розподілу, обговорюючи, наприклад, пріоритетний доступ до палива для інкасаторів, кажуть джерела, коментуючи підготовку, яка прискорилася в останні тижні — після того як росія перекрила поставки газу.

"Хоча німецька влада публічно применшує ймовірність відключення електроенергії, дискусії показують, наскільки серйозно вона сприймає цю загрозу і як вона намагається підготуватися до потенційних руйнівних відключень електроенергії, спричинених різким зростанням цін на енергоносії або навіть саботажем.

Вони також підкреслюють розширення наслідків війни в Україні для Німеччини, яка десятиріччями покладалась на доступні російські енергоносії, а тепер стикається з двозначною інфляцією і загрозою зриву через нестачу палива і енергії", — пише Reuters.

Згідно з нещодавнім дослідженням Бундесбанку, близько 60% повсякденних покупок оплачуються готівкою, німці в середньому знімають понад 6600 євро на рік, в основному через банкомати.

Парламентський звіт десятирічної давнини попереджав про «невдоволення» та «агресивні сутички» у випадку, якщо громадяни не зможуть отримати готівку під час відключення електроенергії.

Ажіотажний попит на готівку спостерігався на початку пандемії у березні 2020 року, коли німці зняли на 20 мільярдів євро більше, ніж поклали на депозити. Це був рекорд, і тоды проблем не було, відзначає агентство.

Економічна Правда За матеріалами:

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