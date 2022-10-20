У Нідерландах змінюють правила для українських біженців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Нідерландах змінюють правила для українських біженців

Особисті фінанси
687
Уряд Нідерландів запроваджує зміни для українських біженців. З 1 листопада у паспорті треба мати позначку, яка підтверджує статус тимчасового захисту.
Йдеться про наклейку O-документа від Служби імміграції та натуралізації Нідерландів (IND), повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisasnfo.com.
Усі українці та іноземці, які легально проживали в Україні на початок війни, можуть отримати наклейку O-документа у своєму паспорті від IND. Це буде доказом про надання тимчасового захисту та доступу до ринку праці.
Зазначається, що з 1 квітня для роботодавців у Нідерландах діє звільнення від дозволів на роботу для працедавців, які хочуть працевлаштувати біженців з України.
До речі, зручно вивчати іноземну як онлайн, так і офлайн можна у Speak Up — міжнародній мережі шкіл англійської мови, яка налічує десятки шкіл в Україні та у всьому світі.

Хочу заняття у Speak Up

«Ця перехідна домовленість закінчується 31 жовтня. Це означає, що з 1 листопада 2022 року біженець може продемонструвати, що на нього поширюється Директива про тимчасовий захист, лише якщо він володіє наклейкою або O-документом, виданим IND. Лише за допомогою цих документів можна продемонструвати, що біженець має право працювати як найманий працівник без дозволу на роботу», — йдеться у повідомленні.

Відкриття рахунку та грошові перекази за кордоном

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.