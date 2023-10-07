У Нідерландах теплицю для тюльпанів обігрівають теплом від майнінгу біткоїнів — Finance.ua

У Нідерландах теплицю для тюльпанів обігрівають теплом від майнінгу біткоїнів 07.10.2023, 01:12 — Енергетика

У Нідерландах почали використовувати тепло, вироблене в результаті майнінгу криптовалюти, для часткового опалення теплиць, заощаджуючи таким чином на рахунках за газ.

Про це повідомляє Euronews

Через стрімке зростання цін на енергоносії фермери переживають важкі часи. Не кращою є ситуація у тепличних фермерів Нідерландів, що є найбільшим експортером тюльпанів у світі та другим після США експортером сільськогосподарської продукції.

Так, величезні витрати на електроенергію змусили деякі нідерландські сільськогосподарські компанії, які часто вирощують культури в теплицях, цього року припинити вирощувати тюльпани, а інші навіть збанкрутували.

Щоб уникнути припинення діяльності та збільшення накладних витрат, квітникарка Даніель Конінг об'єдналася з компанією, що займається видобутком біткоінів, щоб обігріти свою велику теплицю поблизу Амстердама за допомогою серверів для видобутку.

Видобуток криптовалюти генерує велику кількість тепла, вимагаючи величезної кількості електроенергії для живлення комп’ютерів.

Тепло, яке генерує видобувне обладнання, тепер використовується для опалення теплиці, де ростуть тюльпани, зменшуючи залежність фермерки від газу.

Сервери, у свою чергу, живляться сонячною енергією з даху, що знижує зазвичай величезні витрати на електроенергію для майнінгу та зменшує його потенційний вплив на навколишнє середовище.

Квітникова фермерка і майнінгова компанія розділили право власності на сервери та біткоїни, які вони виробляють.

У теплиці працює шість серверів загальною вартістю 15 тисяч євро.

Майнінгова компанія відвідує ферму щомісяця, щоб обслуговувати установки, очищати вентилятори серверів від пилу та комах. Також фірма продає тюльпани

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.