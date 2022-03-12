У НБУ підрахували, скільки вже зібрали на підтримку армії та гуманітарної допомоги — Finance.ua
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У НБУ підрахували, скільки вже зібрали на підтримку армії та гуманітарної допомоги

Вчора 16:48Казна та Політика
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У НБУ підрахували, скільки вже зібрали на підтримку армії та гуманітарної допомогиУ НБУ підрахували, скільки вже зібрали на підтримку армії та гуманітарної допомоги
Станом на сьогодні на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано близько 11,4 млрд грн в еквіваленті.
Як повідомила прес-служба регулятора, кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти. Зокрема, понад 3,3 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.
Наразі майже всі отримані кошти Національний банк вже перерахував на потреби військових — близько 11,4 млрд грн. Залишок коштів на спецрахунку становить близько 61,2 млн грн.
Також станом на 12 березня на рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано понад 242 млн грн в еквіваленті. Загалом понад 117,6 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Як допомогти українській армії

За матеріалами: УНІАН
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