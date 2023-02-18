У НБУ підрахували, скільки грошей витратили українці за кордоном — Finance.ua

У НБУ підрахували, скільки грошей витратили українці за кордоном Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

У НБУ підрахували, скільки грошей витратили українці за кордоном

Українці, які виїхали за кордон, витратили у 2022 році в інших країнах 20 млрд доларів.

Про це в інтерв’ю Економічній правді повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.

«У другій половині минулого року витрати українців за кордоном становили в середньому 2 млрд доларів на місяць. Враховуючи дещо менші обсяги на початку року, загалом за рік ця сума склала близько 20 млрд доларів», — сказав він.

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За оцінкою НБУ, у поточному році українці продовжать витрачати за кордоном по 2 млрд доларів на місяць.

«У 2023 році, враховуючи, що ми не очікуємо стрімкого повернення мігрантів додому, ми оцінюємо, що українці продовжать витрачати там по 2 млрд доларів на місяць, тобто за 2023 рік буде 24 млрд доларів», — зазначив Ніколайчук.

У НБУ очікують, що цьогоріч громадяни України продовжать виїжджати за кордон.

Нагадаємо, раніше НБУ повідомив про зростання переказів в Україну від трудових мігрантів. Обсяг грошових надходжень з-за кордону становив 1,148 млрд доларів за вересень 2022 року.

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