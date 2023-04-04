У НБУ оцінили пряму шкоду інфраструктурі України від війни — Finance.ua

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У НБУ оцінили пряму шкоду інфраструктурі України від війни

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У НБУ оцінили пряму шкоду інфраструктурі України від війни
У НБУ оцінили пряму шкоду інфраструктурі України від війни
Прямі втрати матеріальних активів та інфраструктури України від війни наразі оцінюються приблизно у 140 млрд доларів.
Про це повідомляє в інтерв’ю заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук проекту центрального банку Польщі Obserwator Finansowy.
«Це приблизно 2/3 нашого довоєнного ВВП, тож це величезна сума», — сказав він.
Ніколайчук також нагадав про 8 мільйонів людей, які залишили країну з початку війни, що становить понад 20% населення до повномасштабної війни.
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«Це драматичні цифри, але економіка все ще жива. Ми бачимо деяку адаптацію економіки до нових умов і фактично цього року очікуємо, що в нас буде хоч якесь невелике, але повільне зростання в 0,3% ВВП», — заявив Ніколайчук.
За його словами, НБУ оцінює падіння ВВП України за 2022 рік на рівні 30%, і такий результат є результатом високої пристосовності українського бізнесу, української влади та українського народу до нових умов.
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«Але, звичайно, результати були б ще кращими, але, на жаль, у четвертому кварталі Україна зіткнулася з безперервними терористичними атаками з боку Росії на нашу енергетичну інфраструктуру, що також стало додатковим тягарем для нашої економіки», — додав він.
Нагадаємо, Національний банк у квітні може підвищити прогноз щодо зростання економіки України у 2023 році.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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