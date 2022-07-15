У НБУ назвали суму зменшення міжнародних резервів України через падіння курсу євро до долара — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У НБУ назвали суму зменшення міжнародних резервів України через падіння курсу євро до долара

Валюта
1001
У НБУ назвали суму зменшення міжнародних резервів України через падіння курсу євро до долара
У НБУ назвали суму зменшення міжнародних резервів України через падіння курсу євро до долара
Падіння курсу євро до долара на міжнародних ринках у 2022 році вплинуло на оцінку обсягу міжнародних резервів України. Номінальне скорочення склало 155 млн доларів.
Про це йдеться у відповіді прес-служби Національного банку України (НБУ) на запит РБК-Україна.
«З початку року через зміну курсів іноземних валют міжнародні резерви України станом на 1 липня 2022 року зменшилися на близько 340,2 млн доларів (4,2% від загального обсягу зниження резервів), зокрема за рахунок послаблення євро — на 155,3 млн доларів (1,9%)», — йдеться у відповіді.
Читайте також
Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України на 1 липня 2022 року склав 22 756,9 млн доларів. З початку року резерви впали на 26,5% (на 8 184,08 млн доларів).
Обсяг резервів оцінюється в доларах. За даними НБУ, більшість резервів України — 18 445,65 млн доларів (81,1%) — номіновані в доларах. У євро номіновані резерви на 1 429,33 млн доларів (6,3%).
За даними НБУ, падіння курсу євро до долара не матиме суттєвого впливу на обсяг валютної виручки від українського експорту, оскільки курс зараз відіграє другорядну роль.
Запрошуємо вязти участь у Валютному форуму 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни. Для читачів нашого порталу знижка 15% за промокодом — FinanceUA.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.