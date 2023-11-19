У найближчому майбутньому будь-яка людина, яка користується інтернетом, зможе мати персонального AI-помічника. Прогнози Білла Гейтса — Finance.ua

У найближчому майбутньому будь-яка людина, яка користується інтернетом, зможе мати персонального AI-помічника. Прогнози Білла Гейтса Вчора 04:21 — Технології&Авто

У найближчому майбутньому будь-яка людина, яка користується інтернетом, зможе мати персонального AI-помічника. Прогнози Білла Гейтса

Ми вже увійшли у еру, коли за допомогою цифрових інструментів, зокрема, ботів, багато людей полегшують собі життя, роботу, дозвілля та інше. Але не за горами поява персональних помічників на основі штучного інтелекту, яку американський бізнесмен, інвестор, письменник та засновник корпорації Microsoft, Білл Гейтс передбачив ще майже 30 років тому у своїй книзі «Дорога вперед» (The Road Ahead, 1995 року).

Нещодавно він написав , що агенти ШІ демократизують послуги, які сьогодні надто дорогі для більшості людей. А також виділив сфери, де AI-помічники будуть мати найбільший вплив: охорона здоров’я, освіта, продуктивність, а також розваги та покупки. Ось який вигляд, на думку Білла Гейтса, це матиме.

Health care

Сьогодні головна роль штучного інтелекту в охороні здоров’я полягає в допомозі з адміністративними завданнями. Справжні зміни відбудуться, коли агенти зможуть допомогти пацієнтам провести базове сортування, отримати поради щодо того, як поводитися зі здоров’ям, та вирішити, чи потрібно їм звертатися за лікуванням.

Ці засоби також допоможуть медичним працівникам приймати рішення та бути більш продуктивними.

Mental health

Психічне здоров’я є ще одним прикладом послуги, яку агенти зроблять доступною практично кожному. Сьогодні щотижневі сеанси терапії здаються розкішшю. Але існує багато незадоволених потреб, і багато людей, які могли б отримати користь від терапії, не мають до неї доступу. Наприклад, RAND виявив, що половина всіх військових ветеранів США, які потребують психіатричної допомоги, не отримують її.

Читайте також Ілон Маск анонсував запуск нової моделі штучного інтелекту Grok

Агенти ШІ, які добре навчені психічному здоров’ю, зроблять терапію набагато доступнішою та легшою для отримання. Wysa та Youper є двома першими чат-ботами тут. Але агенти підуть набагато глибше. Якщо клієнт вирішить поділитися достатньою інформацією з психіатричним агентом, то агент:

Зрозуміє історію всього життя та стосунків.

Буде доступний, коли людині це знадобиться, і він ніколи не втратить терпіння.

Може, за наданого дозволу, відстежувати фізичну реакцію на терапію за допомогою смарт-годинника, і підказувати, коли слід звернутися до терапевта.

Освіта

ШІ не замінить вчителів, але доповнить їхню роботу, персоналізуючи роботу для учнів і звільнивши вчителів від паперової роботи та інших завдань, щоб вони могли витрачати більше часу на найважливіші частини роботи.

Агенти відкриють багато нових можливостей для навчання. Наприклад, небагато сімей можуть заплатити за репетитора, який займається з учнем сам-на-сам, щоб доповнити його роботу в класі. Якщо агенти зможуть зрозуміти, що робить репетитора ефективним, вони розблокують цю додаткову інструкцію для всіх, хто цього хоче.

Продуктивність

У цій галузі вже є велика конкуренція. Microsoft робить свій Copilot частиною Word, Excel, Outlook та інших служб. Google робить подібні речі з Assistant with Bard та його інструментами продуктивності. Ці копілоти можуть багато чого, наприклад, перетворити письмовий документ на слайд-колоду, відповісти на запитання про електронну таблицю природною мовою та підсумувати ланцюжки електронних листів, представляючи точку зору кожної людини.

Читайте також Китайська Alibaba представила штучний інтелект із сотнями мільярдів параметрів

Агенти зроблять ще більше. Він буде схожим на людину, яка буде допомагати вам із різноманітними завданнями та виконувати їх самостійно, якщо ви хочете. Якщо у вас є ідея для бізнесу, агент допоможе вам написати бізнес-план, створити для нього презентацію та навіть створити зображення того, як може виглядати ваш продукт. Компанії зможуть надавати своїм співробітникам агентів для безпосередньої консультації та участі в кожній зустрічі, щоб вони могли відповідати на запитання.

Незалежно від того, працюєте ви в офісі чи ні, ваш агент зможе допомогти вам так само, як персональні помічники сьогодні підтримують керівників.

Розваги та покупки

ШІ вже може допомогти вам вибрати новий телевізор і порекомендувати фільми, книги, шоу та подкасти. У Spotify є ді-джей на основі штучного інтелекту, який не лише відтворює пісні на основі ваших уподобань, але й розмовляє з вами та навіть може називати вас на ім'я.

Агенти не просто дають рекомендації; вони допоможуть вам діяти відповідно до них. Якщо ви хочете придбати фотоапарат, ваш агент прочитає для вас усі відгуки, узагальнить їх, дасть рекомендацію та розмістить замовлення, коли ви приймете рішення. Якщо ви скажете своєму агенту, що хочете дивитися «Зоряні війни», він дізнається, чи ви підписані на потрібний сервіс потокового передавання, і якщо ні, він запропонує вам зареєструватися. І якщо ви не знаєте, до чого у вас настрій, він зробить індивідуальні пропозиції, а потім з’ясує, як відтворити обраний вами фільм або шоу.

Ви також зможете отримувати новини та розваги, які відповідають вашим інтересам. CurioAI, який створює власний подкаст на будь-яку тему, про яку ви запитуєте, — це проблиск того, що нас чекає.

Як це буде

Агенти впливатимуть на те, як ми використовуємо програмне забезпечення, а також на його написання. Вони замінять пошукові сайти, оскільки вони зможуть краще знаходити інформацію та узагальнювати її для вас. Вони замінять багато сайтів електронної комерції, оскільки знайдуть найкращу ціну для вас і не будуть обмежені кількома постачальниками. Вони замінять текстові процесори, електронні таблиці та інші програми продуктивності. Бізнеси, які сьогодні розділені — пошукова реклама, соціальні мережі з рекламою, покупки, програмне забезпечення для продуктивності — стануть одним бізнесом.

Хоча деякі агенти будуть вільними для використання (і підтримуватимуться рекламою), я думаю, ви заплатите за більшість із них, що означає, що компанії матимуть стимул змусити агентів працювати від вашого імені, а не від імені рекламодавця.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.