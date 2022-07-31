У нас сформувався прошарок золото-валютних «кровосісь» – експерт — Finance.ua
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У нас сформувався прошарок золото-валютних «кровосісь» – експерт

Казна та Політика
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У нас сформувався прошарок золото-валютних «кровосісь» – експерт
У нас сформувався прошарок золото-валютних «кровосісь» – експерт
У ситуації, яка склалася на валютному ринку, є цілий прошарок тих, кому вигідний готівковий курс 40+ грн за долар.
Таку думку під час Третього всеукраїнського валютного форуму, організованого порталами Finance.ua та «Мінфін», висловив директор департаменту ринків капіталу ПриватБанку Антон Коваленко.
До речі, повний запис з форуму можна придбати за посиланням.
«Колись у нас був прем’єр-міністр, який казав про бюджетних „кровосісь“ (йдеться про Миколу Азарова, який народився в Калузі та ніяк не міг опанувати українську мову, народжуючи під час своїх виступів те, що зараз називається „мем“. — Ред.), я вважаю, що зараз сформувався в країні цілий прошарок золото-валютно-резервних „кровосісь“, які звикли заробляти на різниці між офіційним курсом і курсом на готівковому ринку», — сказав він.
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Водночас Коваленко наголосив, що гривня повинна девальвувати через війну.
«Із негативного, що відбувається, що мені не подобається — це різниця між офіційним і готівковим курсом. Ситуація проста: сформований попит на готівкову валюту, він задовольнявся на рівні 37 грн. Цей попит не виник учора чи позавчора, він сформувався протягом п’яти місяців. Чому готівкова валюта 40 з плюсом, я пояснюю лише одним — бажанням зберегти свою маржу», — пояснив експерт.
Раніше заступник директора з питань торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса заявив, що 40 грн за долар є супероптимістичною цифрою.

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За матеріалами:
Finance.ua
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