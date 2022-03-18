У нас немає задачі обмежити кількість охочих отримати 6500 гривень від держави, – Мінцифри — Finance.ua

У нас немає задачі обмежити кількість охочих отримати 6500 гривень від держави, – Мінцифри
У Мінцифри запевнили, що в жодному разі не обмежують кількість охочих отримати 6500 гривень від держави. На цю допомогу можуть розраховувати всі, хто через війну втратив роботу.
Міністерство є лише технічним реалізатором, розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.
Кабмін встановлював розмір оплати та інші умови, а Мінцифри просто технічно реалізує їхнє бачення.
"У нас в жодному разі немає задачі обмежити кількість охочих",— сказав Банік.
Щодо запланованих грошей у бюджеті він додав — у Мінекономіки розрахували цю суму і всі виплати повною мірою.
Довідка Finance.ua:
Пенсійний фонд України передав Міністерству цифрової трансформації України інформацію про 6 569 024 особи, які можуть подати заяву на отримання допомоги у розмірі 6500 гривень в рамках програми єПідтримка.