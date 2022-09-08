У «Нафтогазі» розповіли про підготовку і ризики опалювального сезону — Finance.ua
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У «Нафтогазі» розповіли про підготовку і ризики опалювального сезону

Казна та Політика
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У «Нафтогазі» розповіли про підготовку і ризики опалювального сезону
У «Нафтогазі» розповіли про підготовку і ризики опалювального сезону
Україна почала готуватися до опалювального сезону ще навесні і станом на сьогодні у сховищах достатньо газу для його початку. Зима буде складною, однак українські енергетики готові до різних сценаріїв.
Про це в ефірі Суспільного заявив радник голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Рябчин.
За його словами найскладніше готуватися до опалювального сезону місцевій владі на прифронтових територіях.
«Зараз в сховищах достатньо газу для початку опалювального сезону, буде гарний тиск. „Нафтогаз“ разом з приватними видобувниками закачує додатковий обсяг газу в сховища. Ми маємо цю можливість на відміну від багатьох європейських країн, які повністю залежать від імпорту газу», — сказав він.
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Водночас за словами Рябчина, для опалювального сезону Україні може додатково знадобитися імпортний газ, якщо росія вдарить по енергетичних об’єктах та об’єктах теплогенерації чи доведеться перевести виробників електроенергії з вугілля на газ.
«Домовленості про постачання з іншими країнами є. Ми знаємо в „Нафтогазі“, звідки ми купуватимемо ці обсяги. Складний процес, бо недостатньо газу є на ринках. Тривають перемовини щодо фінансування цих обсягів газу», — сказав він.
За словами радника голови «Нафтогазу», у НАК є певна сума, є також кошти від ЄБРР. Крім того, ведуться перемовини про додаткові кошти, якими можна профінансувати закупівлю газу.
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«Питання в тому, що ціна на ринках дуже висока завдяки агресивним діям росії. Остання спроба рф вплинути на хід війни — це спробувати заморозити європейців, Україну, подавити волю до спротиву, до постачання Україні зброї», — сказав Рябчин.
Він наголосив, що ситуація складна, але контрольована, і українська влада готова до різних сценаріїв.
«Хочу заспокоїти українців, що запаси газу в середньому такі ж самі, як з 2014 до 2018 років, які можуть бути взяті для порівняння. Тому що наступні роки ціна спала. І там були інші процеси. Йде нормальний процес. Готові до різних сценаріїв. Головна битва — це на місцях для газо-, теплопостачання для людей в їхні оселі», — сказав Рябчин.

Довідка Finance.ua:

  • в Міністерстві соціальної політики розповіли, як можна отримати субсидію на опалювальний сезон. Для цього міністерство застосовуватиме екстериторіальний принцип, який не передбачає «прив’язки» до місця проживання людини;
  • раніше в Мінірегіоні повідомили, що опалювальний період в Україні починається, коли середньодобова температура повітря падає нижче 8 градусів тепла. У квартирах взимку повинно бути не менше 18 градусів;
  • уряд також запевнив, що до нинішнього опалювального сезону підготувався максимально. Зокрема, вже вдалося накопичити утричі більше вугілля, ніж минулого року, а шахти працюють у постійному режимі.
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За матеріалами:
suspilne.media
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