У «Нафтогазі» пояснили, чому в ЄС досі купують російську нафту — Finance.ua

У «Нафтогазі» пояснили, чому в ЄС досі купують російську нафту

Вчора 16:15 — Фондовий ринок

Офіційні санкції на російські енергоносії не запроваджувалися, тому Росія прямо продавала свою нафту і знаходила способи обійти небажання європейців купувати її. Українська влада очікує, що ЄС вже цього тижня запровадить ембарго на російську нафту.

Про це в етері марафону UAразом заявила радниця генерального директора НАК «Нафтогаз України» Світлана Заліщук.

«Досі насправді не було накладено санкцій на російську нафту. Тому росія продавала свою нафту», — сказала вона.

Заліщук зазначила, що деякі країни Європи чи компанії добровільно відмовлялися закуповувати енергоресурси з позначкою «зроблено в росії». Таким чином, з одного боку, знизився експорт російської нафти до Європи.

«З іншого боку російська нафта обходила небажання європейців купувати — її просто перейменовували. Тобто казали, що це з іншого (джерела, — ред.), в морі міняли, умовно кажучи, власність, хто володіє цією нафтою. Таким чином обманювали споживача, покупця», — сказала вона.

За словами Заліщук, Україна очікує ухвалення санкцій цього тижня і з моменту запровадження офіційних обмежень ситуація зміниться.

Водночас радниця голови «Нафтогазу» нагадала, що для ухвалення нафтового ембарго потрібно, щоб всі 27 країн ЄС його підтримали.

«Досі ми чули, що найбільшими опонентами таких санкцій виступала Німеччина, Австрія, Угорщина. Але з минулого тижня активно обговорюють, що Німеччина перестала бути таким опонентом. Їй вдалося знизити значною мірою залежність від російської нафти», — зазначила Заліщук.

Читайте також Нафтове ембарго ЄС проти рф може запрацювати до кінця року – Bloomberg

Вона сподівається, що переважна більшість ЄС зможе переконати Угорщину не бути «білою вороною» і не виступати єдиною країною, яка захоче продовжувати «наповнювати бюджет неймовірними прибутками країну агресора».

Заліщук також наголосила, що існує певна геополітична інерція і санкції проти російської нафти включаться не одразу.

«Ми очікуємо, що все ж таки ці санкції почнуться. Таким чином ЄС прикриє головний бюджетний гаманець росії. І тому це — позитив. Негатив в цій ситуації в тому, що це відбудеться не одразу і санкції почнуть працювати не з травня, а до кінця року. Через скільки конкретно місяців відмовляться від нафти, почуємо цього тижня», — сказала Заліщук.

Вона зазначила, що нафтове ембарго завдасть величезного удару економіці росії.

«Цифри такі, що кожен день приблизно за час війни рф отримувала близько 1 млрд доларів разом за газ і за нафту. Більша частина цих прибутків була все ж таки за нафту. Тому санкції проти нафти будуть дуже відчутним ударом», — наголосила Заліщук.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.