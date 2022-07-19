У «Нафтогазі» пояснили, чому просять відкласти погашення єврооблігацій на 335 млн дол. — Finance.ua

У «Нафтогазі» пояснили, чому просять відкласти погашення єврооблігацій на 335 млн дол. Вчора 17:20 — Фондовий ринок

У «Нафтогазі» пояснили, чому просять відкласти погашення єврооблігацій на 335 млн дол.

НАК «Нафтогаз України» просить про дворічне відтермінування з виплати єврооблігацій-2022 на 335 мільйонів доларів, адже зараз пріоритет, який визначений урядом — це імпорт газу й гроші краще витратити туди.

Про це сказав виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в ефірі українського телемарафону.

«Ми на відміну від багатьох інших українських компаній є платоспроможною компанією. Але тут питання в тому, що ми просто звернулися за добровільною згодою наших кредиторів перенести термін сплати за єврооблігаціями. Ми не кажемо, що ми входимо в дефолт або ми не виконуємо зобов’язання. Ми вчасно звернулись до наших кредиторів з проханням, щоб вони зрозуміли нашу ситуацію, що пріоритет зараз, визначений урядом — це імпорт газу. І тому нам краще витратити ті кошти, які в нас є, на, відповідно, імпорт газу. Тому ми просимо увійти в нашу ситуацію і добровільно погодитись на перенесення термін виплат за єврооблігаціями. Питання не в тому, чи платоспроможний „Нафтогаз“, чи ні», — розповів Вітренко.

Він зазначив, що питання в тому, чи погодяться кредитори з тим, що зараз потрібно таким чином і саме їм допомогти «Нафтогазу» і Україні імпортувати газ.

«Потім вже, коли ми цей газ продаємо, а продаємо ми його відповідно населенню за ціною, яка набагато менше, ніж ціна закупівельна. Але уряд передбачає оцим законопроєктом, який зараз у ВР компенсацію різниці. Тобто ми потім отримаємо відповідну цю компенсацію. Таким чином ми зможемо отримати кошти, щоб повернути витрачені нами кошти й таким чином потім сплатити за цими єврооблігаціями. Тому ми просто кажемо: „Дайте нам можливість перенести ці виплати!“», — наголосив Вітренко.

Вітренко зазначив, що рішення кредиторів очікується 21 липня.

«19 липня — це термін сплати, але відповідним договором передбачено, що є п’ять днів додатково, причому робочих днів на вирішення проблемних питань. Тобто фактично мова йде про 26 липня. У нас є час після того, як ми отримаємо рішення більшості кредиторів. Там є певний відсоток кредиторів, які мають погодитися на перенесення. Відповідно ми очікуємо цього рішення кредиторів. Але, знову ж таки, мова йде про добровільну згоду. Ми просимо їх війти в положення і перенести», — розповів Вітренко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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