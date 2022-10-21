У «Нафтогазі» назвали умову, за якої Україні знадобиться імпорт газу цієї зими — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У «Нафтогазі» назвали умову, за якої Україні знадобиться імпорт газу цієї зими

Енергетика
531
У підземних сховищах газу України наразі накопичено понад 14 млрд куб. м блакитного палива, а тому країна повністю готова до зими й опалювального сезону.
Про це повідомив голова правління «Нафтогазу України» Юрій Вітренко у рамках Energy Freedom.
«Підземки на 100% готові до опалювального сезону. Ми вже накопичили там понад 14,2 млрд куб. м газу», — наголосив Вітренко.
За його словами, за звичайних умов і поточних обсягів видобутку такого обсягу накопиченого газу вистачило б для стабільного проходження так званої «помірної зими».
Читайте також
Однак через проблеми в електроенергетиці, викликані ракетними та дроновими атаками російського агресора на об’єкти критичної інфраструктури (ушкоджено від 30 до 40% енергоінфраструктури), ймовірніше знадобиться імпорт додаткових обсягів.
«Є зараз проблеми в електроенергетиці і слід очікувати, що вони будуть і взимку, тому розуміємо, що потрібні додаткові обсяги для енергетиків, і їх, ймовірно, необхідно буде імпортувати», — підсумував голова «Нафтогазу».

Опалювальний сезон: що відомо

В установах соціальної сфери опалення вже дали у середині жовтня. Спочатку опалювальний сезон розпочався у Києві, а згодом в інших містах. Тепло подають до дитсадків та шкіл, лікарень, пологових будинків.
Норми
За встановленими урядом нормами, температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) повинна бути забезпечена на рівні +18°, а в наріжних кімнатах +20°С.
Температура не повинна бути нижче +16°.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.