У «Нафтогазі» назвали умову, за якої Україні знадобиться імпорт газу цієї зими — Finance.ua

У «Нафтогазі» назвали умову, за якої Україні знадобиться імпорт газу цієї зими
У підземних сховищах газу України наразі накопичено понад 14 млрд куб. м блакитного палива, а тому країна повністю готова до зими й опалювального сезону.
Про це повідомив голова правління «Нафтогазу України» Юрій Вітренко у рамках Energy Freedom.
«Підземки на 100% готові до опалювального сезону. Ми вже накопичили там понад 14,2 млрд куб. м газу», — наголосив Вітренко.
За його словами, за звичайних умов і поточних обсягів видобутку такого обсягу накопиченого газу вистачило б для стабільного проходження так званої «помірної зими».
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Однак через проблеми в електроенергетиці, викликані ракетними та дроновими атаками російського агресора на об’єкти критичної інфраструктури (ушкоджено від 30 до 40% енергоінфраструктури), ймовірніше знадобиться імпорт додаткових обсягів.
«Є зараз проблеми в електроенергетиці і слід очікувати, що вони будуть і взимку, тому розуміємо, що потрібні додаткові обсяги для енергетиків, і їх, ймовірно, необхідно буде імпортувати», — підсумував голова «Нафтогазу».
Опалювальний сезон: що відомо
В установах соціальної сфери опалення вже дали у середині жовтня. Спочатку опалювальний сезон розпочався у Києві, а згодом в інших містах. Тепло подають до дитсадків та шкіл, лікарень, пологових будинків.
Норми
За встановленими урядом нормами, температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) повинна бути забезпечена на рівні +18°, а в наріжних кімнатах +20°С.
Температура не повинна бути нижче +16°.
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