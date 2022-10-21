У «Нафтогазі» назвали умову, за якої Україні знадобиться імпорт газу цієї зими — Finance.ua

У «Нафтогазі» назвали умову, за якої Україні знадобиться імпорт газу цієї зими Вчора 10:45 — Енергетика

У підземних сховищах газу України наразі накопичено понад 14 млрд куб. м блакитного палива, а тому країна повністю готова до зими й опалювального сезону.

Про це повідомив голова правління «Нафтогазу України» Юрій Вітренко у рамках Energy Freedom

«Підземки на 100% готові до опалювального сезону. Ми вже накопичили там понад 14,2 млрд куб. м газу», — наголосив Вітренко.

За його словами, за звичайних умов і поточних обсягів видобутку такого обсягу накопиченого газу вистачило б для стабільного проходження так званої «помірної зими».

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Однак через проблеми в електроенергетиці, викликані ракетними та дроновими атаками російського агресора на об’єкти критичної інфраструктури (ушкоджено від 30 до 40% енергоінфраструктури), ймовірніше знадобиться імпорт додаткових обсягів.

«Є зараз проблеми в електроенергетиці і слід очікувати, що вони будуть і взимку, тому розуміємо, що потрібні додаткові обсяги для енергетиків, і їх, ймовірно, необхідно буде імпортувати», — підсумував голова «Нафтогазу».

Опалювальний сезон: що відомо

В установах соціальної сфери опалення вже дали у середині жовтня. Спочатку опалювальний сезон розпочався у Києві, а згодом в інших містах. Тепло подають до дитсадків та шкіл, лікарень, пологових будинків.

Норми

За встановленими урядом нормами, температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) повинна бути забезпечена на рівні +18°, а в наріжних кімнатах +20°С.

Температура не повинна бути нижче +16°.

УНІАН За матеріалами:

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