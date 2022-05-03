У Нацбанку розповіли, що в Україні буде з цінами до кінця року — Finance.ua

У Нацбанку розповіли, що в Україні буде з цінами до кінця року

Вчора 10:04 — Валюта

Після повномасштабного військового вторгнення росії на територію незалежної України, уникнути зростання цін було неможливо.

Про це глава Національного банку України Кирило Шевченко написав у колонці для НВ Бізнес

«В умовах війни уникнути зростання цін неможливо. За оцінками НБУ на основі web-scraping (спосіб збору цін з онлайн-супермаркетів), в квітні інфляція склала 15,9%, а до кінця року вона може перевищити 20%. Це значний рівень зростання цін, але контрольований. І такі показники не можна порівняти з 2015 роком, коли в окремі місяці інфляція досягала 60%», — зазначив глава НБУ.

Шевченко також підкреслив, що у Нацбанку є необхідний досвід боротьби з інфляцією.

«У НБУ є значний досвід боротьби з інфляцією. У світовій історії не було випадків, коли країна входила у воєнний стан, маючи настільки високорозвинену фінансову систему і монетарну політику. Поки ринкові механізми матимуть обмежений вплив на ринок, ми будемо утримувати зростання цін за допомогою фіксації курсу і збереження частини обмежень. Але як тільки запрацюють канали монетарної трансмісії і знизиться невизначеність, ми повернемося до режиму інфляційного таргетування (ІТ), який свого часу допоміг подолати ту ж інфляцію в 60%», — зазначив Шевченко.

За словами глави НБУ надалі планується зниження інфляції.

«Ми поступово відновимо прогнозний цикл і знову почнемо застосовувати облікову ставку для зниження інфляції до мети НБУ 5% і утримання під контролем інфляційних очікувань», — зазначив Шевченко.

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