У Нацбанку фіксують зменшення витрат українців за кордоном — Finance.ua

У Нацбанку фіксують зменшення витрат українців за кордоном Сьогодні 10:12 — Казна та Політика

У Нацбанку фіксують зменшення витрат українців за кордоном

У Національному банку фіксують зниження витрат українців, які перебувають за кордоном.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук.

«Витрати українців за кордоном суттєво знизились, починаючи з квітня. Цьому посприяли і заходи Національного банку, пов’язані із зниженням спреду між готівковим і офіційним обмінним курсом, що, відповідно, знизило привабливість так званого карткового туризму», — сказав Ніколайчук.

Читайте також Свириденко назвала головні фактори для повернення українців з-за кордону

За його словами, також спостерігається поступова адаптація українських громадян за кордоном, які дедалі більше там працевлаштовуються.

Нагадаємо, за даними Міністерства економіки України, близько 6,2 млн українців нині перебувають за кордоном.

Довідка Finance.ua:

у вересні в НБУ повідомляли, що витрати українців за кордоном досить суттєво знизились починаючи з квітня цього року, різниця між відпливом капіталу на місяць становить понад 200 мільйонів доларів;

міністр фінансів Сергій Марченко раніше заявляв, що вітчизняна економіка щомісяця втрачає біля 2 мільярдів доларів через те, що мільйони українців стали біженцями та вимушені жити й працювати за кордоном;



кількість дорослих чоловіків серед українських біженців зросла на 200 тис. між серпнем 2022 і березнем 2023 року.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.