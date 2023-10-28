У Нацбанку фіксують зменшення витрат українців за кордоном — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Нацбанку фіксують зменшення витрат українців за кордоном

Казна та Політика
77
У Нацбанку фіксують зменшення витрат українців за кордоном
У Нацбанку фіксують зменшення витрат українців за кордоном
У Національному банку фіксують зниження витрат українців, які перебувають за кордоном.
Про це повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук.
«Витрати українців за кордоном суттєво знизились, починаючи з квітня. Цьому посприяли і заходи Національного банку, пов’язані із зниженням спреду між готівковим і офіційним обмінним курсом, що, відповідно, знизило привабливість так званого карткового туризму», — сказав Ніколайчук.
Читайте також
За його словами, також спостерігається поступова адаптація українських громадян за кордоном, які дедалі більше там працевлаштовуються.
Нагадаємо, за даними Міністерства економіки України, близько 6,2 млн українців нині перебувають за кордоном.

Довідка Finance.ua:

  • у вересні в НБУ повідомляли, що витрати українців за кордоном досить суттєво знизились починаючи з квітня цього року, різниця між відпливом капіталу на місяць становить понад 200 мільйонів доларів;
  • міністр фінансів Сергій Марченко раніше заявляв, що вітчизняна економіка щомісяця втрачає біля 2 мільярдів доларів через те, що мільйони українців стали біженцями та вимушені жити й працювати за кордоном;
  • кількість дорослих чоловіків серед українських біженців зросла на 200 тис. між серпнем 2022 і березнем 2023 року.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.