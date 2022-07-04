У Нью-Йорку продають незвичайну квартиру з душовою шафою (фото) — Finance.ua

У Нью-Йорку продають незвичайну квартиру з душовою шафою (фото) Вчора 23:14 — Нерухомість

У США виставили на продаж квартиру з незвичайним плануванням, де душову кабіну сховали у шафі, пише nerukhomi.

Як повідомляє New York Post , квартира знаходиться в Нью-Йорку. На перший погляд вона здається досить звичайною, має пристойного розміру вітальню, затишну кухню з високим кухонним столом, дві невеликі, але досить зручні спальні та гарну туалетну кімнату. При цьому одна з ванних — це шафа, дверцята якої приховують за собою душову кабіну. Конструкція знаходиться поруч із кухнею, в якій немає вікон.

Розташоване житло на верхньому поверсі житлового будинку, який амбітно рекламується як «поверх пентхауса». Квартира відрізняється світлими дерев’яними підлогами та видом на обсаджену деревами Західну 10-ту вулицю у популярному районі Вест-Віллідж. Власник запросив за квартиру 1,5 мільйона доларів. В оголошенні зазначено, що квартира ідеально підійде для реновації.

У розпорядженні нових власників також буде тераса, пральня та кімната для велосипедів.

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