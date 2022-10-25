У Нью-Йорку презентували надвисокий хмарочос від Foster + Partners — Finance.ua

У Нью-Йорку презентували надвисокий хмарочос від Foster + Partners Сьогодні 00:14 — Нерухомість

У Нью-Йорку презентували надвисокий хмарочос від Foster + Partners

Британська архітектурна студія Foster + Partners завершила будівництво хмарочоса в Нью-Йорку. Проєкт реалізовували у рамках забудови центру Мангеттена, пише видання Dezeen

Будівництво Hudson Yards від Foster+Partners розпочалося у 2019 році. Також до забудови долучаться такі архітектурні бюро як KPF, BIG, Diller Scofidio + Renfro.

Що відомо про новий хмарочос

Хмарочос висотою 308 метрів включає 278 709 квадратних метрів офісних площ на 78 поверхах. Через солідну площу комплекс займає цілий квартал Мангеттена. Окрім іншого тут розміститься офіс технологічної компанії Meta та інвестиційної компанії BlackRock.

50 Hudson Yards має симетричний фасад зі склінням від підлоги до стелі. Структурні елементи, які прикрашають фасад, облицьовані білим каменем.

За даними Foster+Partners, для будівлі була розроблена інноваційна стратегія ліфтів. Тут передбачені як традиційні, так і двоповерхові кабіни для пересування поверхами. До того ж постійні орендарі володітимуть приватними ліфтами.

На 32 поверсі передбачено загальну зону із приміщеннями для зустрічей та проведення заходів. А верхній поверх виділили під купольну інсталяцію, яка «виловлює» світло вдень та освітлює будівлю вночі.

Також архітектори передбачили вихід до спеціально побудованого тунелю, який з’єднує хмарочос із сусідньою станцією метро.

Засновник долучиться до відбудови Харкова

Британський архітектор Норман Фостер стане одним з авторів нового генплану харківських районів, які постраждали внаслідок війни. Відомо, що новий генплан міста буде направлений на відновлення житла та послуг, оцінку збитків (у тому числі транспортної інфраструктури), ремонт та реконструкцію об’єктів соціальної сфери та критично важливих об’єктів.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.