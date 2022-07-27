У МЗС України пояснили, чому ЄС не можна йти на газову угоду з путіним — Finance.ua
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У МЗС України пояснили, чому ЄС не можна йти на газову угоду з путіним

Енергетика
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Країнам Європейського Союзу не можна йти на поступки путіну щодо України заради дешевого газу, оскільки він сприйме це як прояв слабкості та збільшить тиск.
Президент Росії після поступок може піти на захоплення нових територій, розповів глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю France24.
Міністр заявив, що виступає категорично проти того, щоби хтось вибирав між обігрівом будинків та озброєнням української держави.
«...Це два різні процеси, але я не можу нав’язувати думку європейцям. Якщо вони вирішать укласти угоду з путіним, вони вільні в цьому. Але правда в тому, що вони не досягнуть успіху, тому що путін сприйме це як прояв слабкості і тільки збільшить тиск», — заявив глава МЗС.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів звернувся до уряду США щодо надання Україні «газового ленд-лізу». Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, «газовий ленд-ліз» необхідний для стабільного проходження наступного опалювального сезону;
  • країни — члени Євросоюзу домовилися добровільно скоротити попит на природний газ на 15% цієї зими в умовах скорочення поставок з рф, при цьому блок може в критичному випадку зробити це обов’язковим.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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