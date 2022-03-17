У МЗС назвали можливі шляхи отримання Україною репарацій від росії — Finance.ua

У МЗС назвали можливі шляхи отримання Україною репарацій від росії

Вчора 13:35 — Казна та Політика

Україна опрацьовує рішення стосовно отримання репарацій та контрибуцій від росії за завдані нашій державі збитки. Для цього Міністерство закордонних справ залучило найкращих юристів світу.

Про це повідомила коагентка України на слуханнях у Міжнародному суді, директорка Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова в етері українських телеканалів 16 березня, цитує «Укрінформ».

Вона зазначила, що юридична команда України спільно з органами виконавчої влади, зокрема, Міністерством економіки, Міністерством енергетики та правоохоронними органами, працює на різних майданчиках, щоб юридично закріпити провину росії, а також отримати компенсацію та репарації.

Як отримати компенсацію?

За словами Золотарьової, існує декілька шляхів отримання репарацій від росії.

По-перше, це виконання рішення Міжнародного суду ООН, коли воно буде винесене. Це може бути через деякий час, бо міжнародне правосуддя не таке швидке.

«Другий шлях — відповідно до норм кримінального права і процесів у межах кримінальних проваджень [у Міжнародному кримінальному суді], а також політичні рішення держав-партнерів», — сказала посадовиця.

Як змусити росію заплатити?

Директорка Департаменту МЗС зазначила, що це питання наразі опрацьовується, і триває пошук необхідних рішень. Після Другої світової війни міжнародна спільнота не була готова до таких зухвалих агресивних дій однієї держави проти іншої.

«Тому зараз як ніколи потрібні креативні рішення, над якими ми працюємо із залученням найкращих юристів світу», — зазначила Золотарьова.

Вона відмовилася говорити детальніше про ці рішення, зазначивши, що «дипломатія і право спочатку люблять тишу».

«Ми знаємо, що росія також залучила деяких юристів, щоб відбивати такі атаки України», — зауважила директорка Департаменту МЗС.

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